Profumati fiori freschi e mimosa per realizzare un colorato centrotavola primaverile da far invidia agli ospiti

Originali, creativi, e soprattutto profumate le composizioni di fiori freschi con cui possiamo decorare casa. Aspettando la primavera e le candide giornate di sole, con un pizzico di manualità e fantasia possiamo donare un tocco di colore alle nostre case. Spesso bastano pochi elementi per realizzare un colorato centrotavola. Inoltre, possiamo scegliere lo stile che maggiormente si addice al nostro gusto o all’arredamento. Possiamo variare i materiali, giocare con le tinte primaverili, personalizzando con originalità ogni zona del nostro appartamento. Grazie alla creatività, possiamo lasciare a bocca aperta i nostri ospiti e realizzare con profumati fiori freschi, mimosa e altri pochi elementi uno stiloso centrotavola.

Riciclo creativo

Gli amanti del fai da te, con materiali di riciclo, si dilettano nella realizzazione di originali oggetti di stile per la casa. Infatti, grazie al riciclo creativo, possiamo rimodellare ogni parte dell’appartamento, donando unicità e originalità: dagli spazi esterni alla cucina, dal salotto alla camera da letto. Unendo riciclo e creatività, possiamo anche dilettarci nella realizzazione di un profumato centrotavola primaverile. In questo caso, ad esempio, potremmo riciclare le basi: dalle tazzine da tè, alle vecchie bottiglie in vetro, dai barattoli in vetro a quelli di latta.

Primavera nell’aria

Nel lavoro che andremo a realizzare, creeremo un centrotavola con un vecchio piatto in argento o in ceramica e dei cucchiaini da tè e caffè. Ovviamente, in base alla nostra disponibilità potremmo utilizzare un elemento piuttosto che un altro.

Pertanto, andiamo a vedere i materiali e come realizzare un profumato centrotavola:

1 cilindro in spugna per fiorista da 14 cm di diametro;

4 cucchiaini da tè;

4 cucchiaini da dolce;

8 ranuncoli bianchi;

3 foglie di aspidistra;

8 ranuncoli arancioni;

8 ranuncoli rosa;

3 mazzetti di mimosa;

1 mazzetto di steel grass;

spilli;

nastro biadesivo trasparente;

nastro adesivo;

un piatto in argento o un colorato piatto in ceramica.

Profumati fiori freschi e mimosa per realizzare un colorato centrotavola primaverile da far invidia agli ospiti

Cominciamo la composizione, iniziando a lavorare la spugna: ammorbidiamola lasciando affondare in una bacinella colma d’acqua. Sgoccioliamo la spugna e appoggiamola su un tagliere.

Sul piano da lavoro, tagliamo le foglie di aspidistra a metà per il lungo e avvolgiamole intorno alla spugna bloccandole con gli spilli. Avvolgiamo, quindi, una striscia di nastro biadesivo intorno alla spugna e incolliamo i cucchiaini alternando tra quelli da tè e da dolce.

Infiliamo nella spugna i ranuncoli e la mimosa, alternando i colori e le altezze. Dopo aver composto la spugna di fiori, curviamo qualche filo di steel grass e posizioniamoli intorno alla composizione, cercando di non coprire del tutto i cucchiaini. Facciamo scivolare qualche filo sul retro dei cucchiaini e fissiamoli infine con del nastro adesivo. Appoggiamo la composizione sul piatto scelto e sistemiamola nell’angolo di casa che vogliamo decorare.

Ovviamente, possiamo giocare con le decorazioni. Potremmo, ad esempio, aggiungere qualche nastrino colorato in raso, utilizzare spilli con la testa perlata, cambiare la base o scegliere i nostri fiori preferiti. Creatività e fantasia, per portare nelle nostre case un pizzico di primavera in anticipo.

