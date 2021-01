Le zuppe contadine fanno parte della nostra cultura culinaria. Ci sono state tramandate dai contadini e da coloro che allevavano gli animali nei tempi più antichi. Gli ingredienti per prepararle sono davvero facili da recuperare e il gusto è sempre ottimo.

Con questo freddo poi, ora che arrivano i giorni della merla, serve davvero un piatto caldo, come questa profumata zuppa di fagioli e verdure.

L’accostamento ideale di questa zuppa è col pane casareccio, abbrustolito sulla brace del camino o in padella, con un filo d’olio a crudo.

Ingredienti

250 gr di fagioli borlotti secchi;

1 pomodoro;

2 patate;

1 costa di sedano;

1 carota;

alcune foglie di cavolo nero;

1 cipolla;

120 gr di zucca;

1/2 cavolo verza;

1 radicchio;

1 mazzo di borragine;

semi di finocchio selvatico;

aglio;

pecorino stagionato;

sei fette di pane;

olio d’oliva;

sale e pepe.

Profumata zuppa di fagioli e verdure

Mettiamo a bagno i fagioli per una nottata intera e, dopo questo passaggio, lessiamoli in abbondante acqua per circa 1 ora. Scoliamoli e conserviamo l’acqua di cottura. Frulliamone una metà. In una pentola facciamo rosolare in 4 cucchiai d’olio un battuto di sedano, carota e cipolla e uniamo a esso i fagioli passati e l’acqua di cottura dei fagioli. Appena l’acqua bolle, aggiungiamo il cavolo nero, il cavolo verza e il radicchio triturati. Mescoliamo bene e uniamoci, tagliandoli a dadini, il pomodoro, le patate e la zucca. Saliamo la minestra e profumiamo il tutto con i semi di finocchio selvatico e la borragine ridotta a un trito. Facciamo quindi bollire per un’ora, controllando che il brodo resti molto liquido e non si ritiri. Quando l’ora sarà passata, uniamo alla minestra i fagioli interi, mescoliamo e regoliamo un’altra volta con sale e pepe.

Abbrustoliamo il pane fresco e tostiamolo per bene, per ottenere delle fettine molto croccanti.

Serviamo la nostra zuppa con la bruschetta e una spolverata di pecorino grattugiato.