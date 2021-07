In questo articolo della nostra Redazione vedremo 2 sintomi tipicamente estivi e non molto piacevoli. Il primo riguarda la sudorazione della pelle ovviamente copiosa col caldo estivo. Il secondo invece quella classica debolezza che ci accompagna spesso in questa stagione. Ecco allora come profumare la pelle e rinforzare il cervello con 2 piante semplici e benefiche. Possono sembrare azioni che non hanno nulla in comune ma che riguardano in questo periodo milioni di italiani.

Come intervenire a livello cerebrale

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Stanchezza, senso di spossatezza e pressione bassa accompagnano molti di noi da giugno fino a settembre. Oltre agli integratori e a una dieta ricca di frutta e verdura, esiste una pianta che eccelle proprio per combattere questi sintomi. È l’iperico, anche chiamato erba di San Giovanni, un antico ma sempre efficace rimedio contro l’umore finito, come si dice, sotto i tacchi.

Merito di questa pianta è promuovere e sviluppare la produzione di serotonina, il famoso ormone del buonumore. Basterà acquistare il suo olio essenziale, mescolandone una decina di gocce a poco meno di mezzo bicchiere di acqua tiepida. Applichiamolo direttamente su alcune parti sensibili e attive della circolazione come i piedi e i polsi. Copriamo anche con una garza e lasciamo si agisca per una mezz’oretta.

Profumare la pelle e rinforzare il cervello con 2 piante semplici e benefiche

L’estate porta con sé un aumento esponenziale della sudorazione che diventa un handicap per molti di noi. Pochi sanno che gli impacchi di salvia combattono la sudorazione troppo abbondante o con odore sgradevole. È una delle tante azioni benefiche di questa pianta aromatica.

Prendiamo una decina di foglie e mettiamole in infusione in un pentolino con acqua bollente. Filtriamo, lasciamo raffreddare, quindi con un fazzoletto pulito di cotone passiamo la soluzione sotto le ascelle e nelle zone che più sudano del nostro corpo.

Approfondimento

6 alimenti benefici in grado di aiutarci a prevenire almeno 3 tumori pericolosi