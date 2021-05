Fare il bucato è una faccenda domestica necessaria e per fortuna è anche una delle meno tediose da portare a termine. Questo grazie all’uso della lavatrice che risulta molto pratica e intuitiva da usare. A volte però gli inesperti potrebbero rischiare di sgualcire oppure irrigidire dei tessuti delicati, rendendoli sgradevoli al tatto.

Non c’è però da preoccuparsi esiste una soluzione ed è pure semplice. Infatti profumare i vestiti e renderli morbidi e setosi è semplice se si utilizza questo rimedio fai-da-te semplice ed economico.

L’asciugatrice

Oggi dedichiamo questo articolo coloro che possiedono anche un’asciugatrice. Questo strumento, infatti, è utilissimo soprattutto nei mesi invernali e ci evita di dover sempre fare ulteriori risciacqui in caso ci dimenticassimo i nostri indumenti all’interno del cestello.

Inoltre la si può impiegare per dare un buon odore ai nostri capi: infatti profumare i vestiti e renderli morbidi e setosi è semplice se si utilizza questo rimedio fai-da-te semplice ed economico. Vediamo insieme come possiamo fare.

Come profumarla

Basta prendere un vecchio straccio e impregnarlo di alcune gocce di olio essenziale. Naturalmente l’odore di quest’ultimo andrà a nostro gusto e discrezione. Bisogna solo fare attenzione alla scelta del tessuto che deve essere rigido e abbastanza poroso per poter accogliere questo liquido.

A questo punto basterà buttarlo tra i nostri vestiti e scegliere il ciclo di asciugatura che riteniamo idoneo. In alternativa basta munirsi di un vecchio calzino e riempirlo di bicarbonato, aggiungendo sempre una piccola quantità di olio essenziale. Chiudere bene la calza su sé stessa e porla nel cestello: l’effetto sarà ugualmente potente. Se invece non si fosse in possesso di questo comodissimo elettrodomestico, basta cliccare il link alla fine della pagina per potere fare lo stesso utilizzando la lavatrice.

