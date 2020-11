Il buon odore che si avverte quando si entra in un’abitazione è una sensazione piacevolissima per l’olfatto. Sono tanti i profumatori per l’ambiente che nascono proprio con questo intento. Molto spesso, tuttavia, essi derivano da produzioni che sfruttano sostanze artificiali e invasive. I profumi della natura, in questo, possono costituire una valida soluzione, specie con l’avvicendarsi delle festività natalizie. Ecco come profumare casa in modo naturale con spezie ed è subito Natale.

Profumare casa con l’anice stellato e i chiodi di garofano

Anice stellato e chiodi di garofano si utilizzano per la preparazione di tantissime ricette culinarie. Il loro gusto è deciso e, per tale motivo, non sempre incontra e sposa il palato di chi, curioso, acquista tali spezie. Un modo utile di riciclare questi ingredienti è quello di usarli per conferire un piacevole odore alla propria abitazione. Il profumo delle spezie ricorda, molto spesso, quello del Natale e il loro utilizzo durante questa fase dell’anno è la giusta soluzione.

Le due spezie possono essere fatte bollire in acqua calda sul fuoco, in modo che sprigionino tutto il loro potere olfattivo. Dopodiché, basterà filtrare il tutto e diffondere l’aroma liquido per l’intera l’abitazione. In alternativa, l’acqua aromatizzata può essere inserita negli appositi diffusori elettrici all’interno dei quali usualmente si inseriscono gli oli essenziali.

L’odore e profumare casa in modo naturale con spezie ed è subito Natale

La cannella è poi una delle spezie che trova larghissimo impiego in cucina. Certamente sarà presente in ogni dispensa casalinga e conferirà un piacevolissimo odore nell’abitazione, specie se legata ai profumi dell’arancia. Ci si può divertire a creare praticamente ogni miscela, secondo i propri gusti e ciò che si possiede in casa e non trova utilizzo alternativo. E che dire del meraviglioso profumo (oltre che sapore) pungente della noce moscata? La si potrà lasciare in infusione se intera o utilizzare la polvere grattugiata all’interno di un dispenser.

Anche il cardamomo e le bacche di ginepro hanno gustosi odori che possono essere diffusi per l’ambiente. Queste ultime, sono anche famose per eliminare il fastidioso odore di frittura. Largo spazio, quindi, alle spezie e alla fantasia, per avere una casa profumata e che sa di Natale.