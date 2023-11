Profumare casa a costo zero: un trucchetto con un solo oggetto 

Avere un buon profumo nell’ambiente domestico è d’obbligo per i presenti e per gli ospiti, ecco come profumare casa a costo zero con un trucchetto molto semplice dal risultato incredibile.

La casa è il luogo dove ci sentiamo protetti e al sicuro. Ogni persona si sente a proprio agio in una casa, ma questa deve anche essere mantenuta in un certo modo. Questo significa pulire, riordinare e, perché no, mantenere sempre per quanto possibile un buon profumo.

Gli inconvenienti nel corso della giornata sono moltissimi, ma c’è un trucchetto per profumare casa a costo zero che vale la pena conoscere. Si può considerare un classico rimedio della nonna, se vogliamo. L’importante è che non servono soldi, non serve tanto tempo e i risultati sono straordinari.

Sicuramente tutto l’occorrente sarà già nella vostra casa, quindi, anticipiamo che serve un oggetto principale e fondamentale e poi un altro piccolo aiuto.

Profumare casa a costo zero: oggetti e procedimento

Per mettere in pratica questo trucchetto basta prendere un canovaccio. Quello che si usa per asciugare in cucina, oppure un panno in microfibra. Insomma, un canovaccio che sicuramente avete in casa. Dovete poi bagnarlo con acqua calda e mettere una decina di gocce di olio essenziale.

L’olio essenziale potete sceglierlo della fragranza che più vi piace. In casa probabilmente lo avete già, altrimenti potrebbe funzionare anche qualche goccia del vostro profumo.

Svolta questa semplice operazione, basta mettere il canovaccio sul termosifone acceso e vedrete che in pochissimo tempo il profumo si diffonderà in tutta la stanza. Per estendere il metodo a tutta la casa, basta usare più canovacci nelle diverse stanze.

Qualche consiglio in più

Naturalmente, il termosifone deve essere acceso secondo le buone regole che gli esperti ci tengono tanto a farci sapere ad ogni stagione fredda. Non più di 20 gradi in casa, magari nelle stanze che non si frequentano è meglio abbassare la temperatura.

Anche usando questo metodo dei canovacci che produrrà anche un po’ di umidità in casa, attenzione al tasso umido dell’abitazione che deve mantenersi attorno al 50% per non creare dei problemi di salute alle persone e agli animali che ci vivono.

L’aria in casa non deve essere troppo secca, né troppo umida. Un’ultima raccomandazione riguarda il profumo che utilizzerete per profumare casa con i canovacci: attenzione alla sensibilità delle persone presenti e alle sostanze che possono essere tossiche per gli animali domestici.