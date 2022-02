In molti ritengono, giustamente, la colazione il pasto più importante della giornata. Si sceglie di farla nei modi più disparati. In alcuni casi dolce con biscotti inzuppati nel tè o nel latte e in altri salata.

Spesso, si scelgono i biscotti acquistati al supermercato senza sapere che è possibile farne di deliziosi in casa in maniera molto semplice. Già le nostre nonne preparavano biscotti come quelli alle mele.

Il profumo dei biscotti appena sfornati riuscirà ad invadere tutta la casa rendendone la preparazione un’esperienza sensoriale.

Non solo il gusto ma anche l’olfatto e, perché no, la vista verranno inebriati dai nostri biscotti appena sfornati.

Nella ricetta di oggi profumano di limone questi deliziosi biscotti facili da preparare che necessitano di davvero pochi ingredienti.

Ingredienti:

300 grammi di farina;

150 grammi di burro;

3 tuorli d’uovo;

150 grammi di zucchero;

1 buccia grattugiata di limone;

1 cucchiaio di zenzero.

Profumano di limone questi deliziosi biscotti facili da preparare perfetti per fare una colazione dolce e sana

Per preparare questi deliziosi biscotti si consiglia di utilizzare un limone non trattato dal momento che se ne grattugerà la buccia. In ogni caso lavare accuratamente il limone per rimuovere eventuali residui o insetti. Utilizzare una grattugia apposita per procedere e cercare di non intaccare la parte bianca della scorza, più amara.

Prendere il burro e tagliarlo a pezzettini dopo averlo lasciato almeno un’ora a temperatura ambiente. In una ciotola capiente unire il burro e lo zucchero fino ad ottenere un composto morbido. In seguito lentamente i tuorli delle uova e la buccia del limone precedentemente grattugiata. Oltre a questo andranno anche aggiunti la farina utilizzando un setaccio e il cucchiaio di zenzero.

A questo punto tutti gli ingredienti necessari sono all’interno della ciotola e andranno mescolati utilizzando un cucchiaio di legno.

Prendere una pellicola trasparente e avvolgere il composto lasciandolo riposare in frigorifero per almeno un’ora.

Una volta trascorso il tempo prendere la pasta e con un matterello cercare di appiattirla. Alla fine dovrà essere spessa circa mezzo centimetro per poi essere ritagliata utilizzando delle formine. Si consiglia anche di effettuare dei buchi con la forchetta sulla superficie.

Preriscaldare il forno a 200 gradi e, in una teglia, mettere della carta da forno su cui disporre i biscotti.

Infornarli e farli cuocere per un quarto d’ora, saranno pronti una volta belli dorati. Lasciarli raffreddare prima di servirli.

Si potranno conservare in un barattolo in vetro o latta anche per una settimana.