Mentre Wall Street continua a mostrare forza e sui listini si affollano divergenze rialziste, tutti gli altri mercati affondano di oltre il 4% in un giorno, con perdite settimanali in alcuni casi a doppia cifra. In questi giorni si è verificato un profondo sell off dei mercati ma il bottom non potrebbe essere tanto lontano. Tutto dipenderà fra quello che accadrà fra lunedì e mercoledì prossimo.

Procediamo per gradi.

Alle ore 18:225 della giornata di contrattazione del 4 marzo abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

13.134

Eurostoxx Future

3.567

Ftse Mib Future

22.565

S&P 500 Index

4.313,49.

Il ribasso fra alti e bassi continuerà fino al mese di giugno?

In rosso la nostra previsione annuale sull’indice azionario mondiale su scala settimanale per il 2022.

In blu il grafico dei mercati americani alla chiusura del 4 marzo.



La discesa continua e al momento non si ravvisano inversioni.

Profondo sell off dei mercati ma il bottom non potrebbe essere tanto lontano. Le proiezioni per la prossima settimana

Atteso un rimbalzo fra lunedì e martedì per lasciare poi spazio ad un ribasso fino a venerdì. C’è però la possìbilità di assistere ad un’automodifica dello scenario e la settimana potrebbe iniziare con un ulteriore forte ribasso fra lunedì e mercoledì, per poi lasciare spazio a un rimbalzo. Settimana prossima potrebbe formarsi il minimo di questa correzione? Non è detto che non possa accadere, perchè il 7 e il 9 scadono dei setup mensili, anche se il cluster più importante del mese, e poi è anche un setup annuale, scadrà il 28 marzo.

Quali sono i livelli che potrebbero riportare i listini al rialzo?

Dax Future

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera superiore a 13.605. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 14.510.

Eurostoxx Future

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera superiore a 3.715. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 3.935.

Ftse Mib Future

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera superiore a 23.740. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 25.625.

S&P 500 Index

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 4.322. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 4.417.

Posizione di trading multidays in corso

Flat su S&P 500 mentre sugli altri indici azionari Short in corso dall’apertura del 2 marzo.

Quale movimento attendere per lunedì?

Difficile fare una previsione per due motivi:

lunedì scadrà un setup e la volatilità è molto alta e in contesti del genere potrebbe accadere di tutto.

Approfondimento

Perchè questo crollo sarà un’opportunità