Da quanto circola negli ambienti politici, il Decreto Ristori si è triplicato. Professionisti e imprese troveranno il regalo Covid sotto l’albero di Natale? Ad oggi non è da escludere. Quasi tutta Italia si avvia a diventare rossa. Ciò vuol dire chiusura di gran parte se non tutte delle attività presenti sul territorio. E come si fa a vivere?

Il Governo sta ipotizzando di mettere in campo il Decreto Ristori 3 per dare soldi a professionisti e imprese. Ma quali indiscrezioni filtrano? Queste categorie possono ottenere benefici, anche se aperti, ma hanno registrato un calo del fatturato. Il Governo sta mettendo a punto l’intero piano di sostegno e prenderà il posto del tradizionale collegato fiscale.

Indennizzi a chi ha lavorato ma guadagnato di meno

Nella prima fase della pandemia, i professionisti hanno ricevuto un indennizzo di 600 euro. Ora con il Ristori 3, l’idea è di dare un contributo a fondo perduto con modalità diverse. I professionisti e le imprese devono certificare un calo del fatturato su più mesi oppure addirittura sull’intero anno. Ecco perché professionisti e imprese troveranno il regalo Covid sotto l’albero di Natale.

Il Governo ha intenzione di dare il contributo a fondo perduto facendo riferimento al calo del fatturato di aprile di quest’anno con quello del 2019. Questa soluzione è stata portata avanti per dare una accelerata, a quei tempi, ai nuovi indennizzi. Ora nell’idea del Ministero c’è un intervento più di sistema. Cioè, dare un ristoro a chi mantenendo aperto ha comunque avuto meno incassi per colpa del Covid-19. Alla luce di ciò per le imprese, il sistema resta identico, mentre per i professionisti, iscritti alle Casse private, cambia il metodo.

Dove si prendono i soldi

Il Decreto Ristori 3 dovrebbe avere copertura con i fondi ricavati da una correzione del tendenziale della nota di aggiornamento del documento economico e finanziario. Inoltre non è da escludere anche di pescare soldi dallo scostamento di bilancio che andrà a valere sul 2021. I margini per fare una sorpresa di fine anno ci sono tutte. Perciò non escludiamo che professionisti e imprese troveranno il regalo Covid sotto l’albero di Natale.