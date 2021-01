Ogni volta che si acquistano dei prodotti al supermercato bisogna fare molta attenzione. Come nel caso di questo prodotto in commercio che potrebbe contenere acqua ossigenata. Quando ci si reca a fare la spesa e si comprano dei prodotti si è quasi sempre sicuri che questi abbiano passato tutte le norme sanitarie. Infatti spesso è così, ma a volte non lo è. Per questo motivo è sempre importante essere informati sui prodotti che si acquistano. E se per caso ci sono delle comunicazioni da parte delle aziende o dal Ministero della Salute che ritengono alcuni lotti pericolosi, e quindi pericolosi e da ritirare dal commercio. Cosa successa a questo prodotto in commercio che potrebbe contenere acqua ossigenata.

Il Ministero della Salute segnala alcuni prodotti

Vediamo ora quali sono i prodotti che sono stati ritirati dal commercio, poiché segnalati dal Ministero della Salute. I prodotti sono del marchio LNPF Italia, ovvero della Nestlé, e si sta parlando di Nesquik, Nescafè e Galaq. Il Ministero ha fatto sapere che all’interno ci potrebbe essere acqua ossigenata usata per sanificare i barattoli. Ovvio dire che ingerire grandi quantità di acqua ossigenata fa molto male all’organismo.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

I prodotti

Ma quali sono nello specifico i prodotti? Vediamoli:

a) LNPF Italia s.r.l – Nesquik shake – scadenza 27/01/2021, formato da 180 ml;

b) LNPF Italia s.r.l – Nescafè shakissimo – scadenza 26/01/2021, formato da 190 ml;

c) LNPF Italia s.r.l – Nescafè shakissimo Espresso – scadenza 26-01-2021, formato da 190 ml;

d) LNPF Italia s.r.l. – Nescafè shakissimo cappuccino decaffeinato – scadenza 02/02/2021, formato da 190 ml;

e) LNPF Italia s.r.l – Galak Shake – scadenza 26/01/2021, formato da 180 ml.

Cosa fare se si ha uno di questi beni in casa?

La prima cosa da fare è contattare il numero verde dell’azienda, e ovviamente non consumare il prodotto. È possibile riportare il prodotto in negozio e ricevere il cambio o il rimborso.

Approfondimento

Caldo primo piatto che aiuta a prevenire il sovrappeso.