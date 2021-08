Prodotti e tecniche da usare per spolverare, pulire e lucidare il cruscotto dell’auto

Portare l’automobile in autolavaggio continuamente può costare caro rispetto ad un’economia domestica standard e per questo motivo molte persone cercano soluzioni fai da te. Cerchiamo di capire quali sono i prodotti e le tecniche da usare per spolverare, pulire e lucidare il cruscotto dell’auto senza dover ricorrere agli esperti del settore.

Uno dei posti dell’abitacolo dove la sporcizia è più visibile è sicuramente il cruscotto.

Infatti, su quella parte dell’auto si deposita tanta polvere e spesso si notano anche delle macchie.

Chi è amante del fai da te, dovrebbe sapere che per spolverare e sgrassare quella parte sono necessari prodotti specifici, per evitare il rischio di rovinare la superficie.

Perciò è fondamentale sapere come procedere e soprattutto quali prodotti utilizzare.

Ecco i prodotti e le tecniche da usare per spolverare, pulire e lucidare il cruscotto dell’auto

Aspirare ed eliminare la polvere

Il cruscotto prima di essere lavato dovrebbe essere spolverato. Perciò l’uso di un panno in microfibra morbido è utile per eliminare la polvere accumulata. Altra soluzione, inoltre, è il panno antistatico, che consente di ritardare il deposito della polvere.

Solo dopo aver fatto attentamente la pulizia del cruscotto si può procedere al lavaggio.

Macchie sul cruscotto

Capita spesso di trovarsi alle prese con un cruscotto appiccicoso e macchiato. In questi casi è altamente sconsigliato l’uso dell’acqua e dei classici prodotti per la pulizia della casa. Questi ultimi, infatti, potrebbero rovinare definitivamente il materiale di cui è fatto il cruscotto.

Questa parte dell’abitacolo è realizzata solitamente in plastica delicata e per questo motivo bisogna trattare la superficie con appositi detergenti professionali. In commercio esistono prodotti ad hoc per eliminare le macchie e le tracce di grasso in pochi secondi.

Altro materiale usato per questo scopo è la pelle di daino naturale. È sufficiente immergere il panno in acqua e strizzarlo bene, per poi passarlo sul cruscotto e far fronte alle eventuali macchie.

Un cruscotto lucido

È capitato un po’ a tutti notare cruscotti splendenti dopo aver portato l’automobile in autolavaggio. Il motivo è semplice: gli addetti applicano al termine del lavaggio prodotti a base di oli e cere per dare protezione e lucentezza al cruscotto.

Infine, l’abitudine più ricorrente, è la sanificazione e igienizzazione dell’intero abitacolo con prodotti appositi e testati in grado di rimuovere germi e batteri.