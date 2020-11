Le tv di ultima generazione possono essere molto fragili. Infatti quando viene fatto l’acquisto il commesso del negozio dice subito al cliente che bisogna evitare di fare pressione sullo schermo poiché si potrebbe rompere. Alcuni televisori possono arrivare anche ad avere uno spessore di 3 centimetri. E ogni volta che si pulisce ecco che sale l’ansia di romperlo.

Ma non solo bisogna fare molta attenzione a come si maneggia il televisore, bisogna porre molta attenzione anche al prodotto che si usa per lavarlo. Infatti esistono alcuni prodotti da non usare per pulire la tv perché potrebbero rovinarla, e sicuramente non è quello che si vuole fare dopo aver speso molti soldi.

Pulire correttamente la televisione

La prima cosa da fare è usare un panno in microfibra, e non un panno qualsiasi. Se si usa un panno qualsiasi al suo interno potrebbe rimanere dei pezzi solidi che andrebbero a rigare il televisore. Ancora meglio sarebbe usare uno strumento cattura polvere, che, se passato delicatamente sullo schermo, assorbirà la polvere presente. In questo modo il televisore sarà privo di polvere sulla superficie.

Prodotti da non usare per pulire la tv

Se si vuole evitare di danneggiare il televisore ci si può fermare qui, alla semplice rimozione della polvere, oppure si può procedere con una pulizia più approfondita. Per pulire la tv non bisogna usare i prodotti che si usano per i vetri, perché potrebbero risultare troppo aggressivi. Non bisogna nemmeno usare l’alcol etilico, ma bisogna invece usare l’alcol isopropilico.

Se non si ha a disposizione questo tipo di alcol è possibile pulire il televisore con l’acqua distillata e un goccino minuscolo di aceto. Basta infatti spruzzare il prodotto su un panno pulito in microfibra e passarlo delicatamente sullo schermo. Ecco dunque alcuni prodotti che bisogna evitare di usare per il nostro televisore perché potrebbero danneggiarlo.

