Ci sono azioni che non faranno mai performance esplosive a tre cifre. Altre, invece, possono garantire un guadagno costante e superiore ai tassi d’interesse dei titoli di stato. Da questo punto di vista Procter&Gamble è il tipico investimento di lungo termine. L’elevato dividendo e la robusta performance sul lungo periodo sono le sue caratteristiche peculiari.

Dal punto di vista degli analisti il consenso medio è Outperform con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione di circa il 10%. Anche i fondamentali dell’azienda non restituiscono una sottovalutazione clamorosa. Il titolo, infatti, è più o meno in linea con il suo settore di riferimento.

Anche il dividendo non mostra particolari spunti, ma negli ultimi 10 anni è stato sempre pagato e ha restituito un rendimento del 3% circa, in media. D’altra parte il pay-out è di circa il 60% lasciando ampi spazi per la sostenibilità dei pagamenti.

Procter&Gamble è il tipico investimento di lungo termine: elevato dividendo e robusta performance sul lungo periodo: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo azionario Procter&Gamble (NYSE:PG) ha chiuso la seduta del 26 novembre a quota 138,68 dollari in rialzo dello 0,27% rispetto alla seduta precedente.

La proiezione in corso è rialzista sia sul settimanale che sul mensile. In entrambi i casi le quotazioni sono dirette verso gli obiettivi indicati in figura. Tuttavia va notato che sul time frame settimanale l’importantissima resistenza in area 140,2 dollari (I obiettivo di prezzo) sta frenando l’ascesa delle quotazioni. Per cui prima di entrare al rialzo e/o d’incrementare le posizioni rialziste bisognerà attendere la definitiva rottura di questo livello.

Time frame settimanale

Time frame mensile

