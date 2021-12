Siamo ormai vicinissimi alla fine dell’anno e probabilmente molti di noi sono curiosi di sapere come inizierà il 2022.

Sarà un gennaio sfortunato, attraversato da qualche lampo di gioia o interamente ricco e sfavillante sotto ogni punto di vista?

Per scoprire qualcosa potremmo affidarci alle stelle e, infatti, l’oroscopo già a dicembre ci regala qualche importante anticipazione.

Tra i vari ambiti solitamente analizzati, in questo articolo metteremo da parte il lavoro e la salute per dedicarci totalmente all’amore.

Quindi, conosceremo quali sono quei 4 segni zodiacali che avranno più difficoltà a instaurare e proseguire una love story durante i primi mesi dell’anno nuovo.

Problemi in amore per questi 4 segni che secondo l’oroscopo inizieranno il 2022 con il cuore a pezzi

Partiamo da un segno d’aria.

La sua caratteristica principale è di essere sempre equilibrato e di non fare mai “due pesi e due misure”.

Stiamo parlando della Bilancia, segno che non volerà “tre metri sopra il cielo” spinto da un amore da favola, almeno fino a maggio. Gennaio, febbraio e marzo saranno, infatti, dei mesi difficili per i sentimenti, mentre ad aprile ci sarà una piccolissima e tiepida ripresa.

Da maggio, invece, Giove spingerà a fare nuove conoscenze, a vivere nuove passioni e spronerà ad innalzare i livelli di coinvolgimento emotivo. Si prospetta, poi, una piccola parentesi negativa a giugno, ma dopo tutto filerà liscio.

A fare compagnia alla bilancia, troviamo un segno d’acqua.

Tenace, misterioso e riflessivo, il Cancro a gennaio non sarà travolto da uno tsunami di batticuori e farfalle nello stomaco. I sentimenti non saranno al massimo e le difficoltà saranno soprattutto con i partner abituali che si dimostrano poco interessati o affettuosi. A complicare le cose, una certa difficoltà nel vedersi belli e seduttori.

Tutto ciò durerà fino a fine maggio e solo durante le prime settimane di giugno si potrebbe trovare l’occasione per la svolta tanto attesa.

Quindi, problemi in amore per questi 2 dei 4 segni che secondo l’oroscopo inizieranno il 2022 con il cuore a pezzi; ma non è finita qui.

I restanti della lista

Si tratta di due segni di fuoco che però non saranno incendiati da amori forti e romantici.

Il primo è il Leone, vessato da un Saturno che rende difficilissima la vita in due. Questo, dovrà aspettare Giove per godere di un po’ di serenità amorosa ma non prima dell’arrivo di aprile-maggio. Agosto, invece, si rivelerà il mese più favorevole.

Infine, guai in vista anche per il Sagittario, che inizierà il 2022 tra continue rotture e riconciliazioni. Un miglioramento da metà maggio in poi, mesi durante i quali la complicità di coppia raggiungerà livelli mai visti prima.

