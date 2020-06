Problemi d’insonnia? Quali sono i cibi che aiutano a combatterla. La mancanza di sonno è una brutta bestia. Notti passate con gli occhi aperti a pensare, a contare le pecore o a trovare dei modi per dormire. Ma nulla sei ancora lì sveglio, con gli occhi aperti e la testa che pensa a chissà che cosa. Be’ ci sono dei metodi per risolvere l’insonnia. Ovviamente metodi naturali che non sono legati a medicine o altre cose. Volevo parlarvi di cibi che combattono l’insonnia, ma prima vi spiego anche un piccolo trucco per addormentarsi.

Quindi il trucco sta nel liberare il corpo. Partite dai piedi sino ad arrivare alla testa. Dovete fare in modo che il vostro corpo sia leggero. Una volta che arrivate alla mente il segreto è non pensare. E voi direte come faccio a non pensare? Semplice basta ripetere dentro di sé “non pensare, non pensare”. Perché la mente non si ferma mai, quindi l’unico modo è pensare di non pensare.

Tornando al cibo…

Torniamo al cibo, motivo per cui siete qui. Esistono dei cibi che aiutano il nostro corpo a combattere l’insonnia. Le pesche ad esempio sono piene di vitamine che fanno rilassare il corpo. Oppure le mandorle. Come gran parte della frutta secca, sono un alimento molto salutare, anche se molto nutriente. Sono energizzanti, emollienti, antiinfiammatorie e rinfrescanti. Sono ricche in proteine, sali minerali, vitamine e grassi. Anche la banana è un frutto che aiuta a combattere l’insonnia. Ovviamente combattere l’insonnia non significa che se mangiate uno di questi cibi in giro di 2min crollate sul letto addormentati aspettando il principe azzurro o principessa che vi venga a svegliare. Ma la forza di questi cibi è nella ricchezza della loro nutrizione. Che va a lavorare sul corpo per renderlo sempre più rilassato.