Problemi di memoria, stanchezza e difficoltà a dimagrire potrebbero dipendere dalla mancanza di questo importantissimo fattore che molti sottovalutano

Vuoti di memoria, continua stanchezza, spossatezza, difficoltà ad affrontare le giornate con energia. Ma anche problemi di dimagrimento e accumulo di grasso viscerale potrebbero dipendere da un fattore comune, la mancanza di sonno. La mancanza di sonno è ancora oggi molto sottovalutata. Talvolta, infatti, il sonno viene quasi considerato come un lusso.

In realtà il sonno rappresenta uno dei fattori fondamentali per il benessere psicofisico dell’uomo. E una sua carenza potrebbe creare numerosi danni e inficiare su altri processi, tra cui quelli ormonali.

Spesso molte persone sacrificano le ore di sonno per cercare di non farsi mancare nulla durante la giornata: tempo per il lavoro, per la famiglia, per l’allenamento e infine tempo per lo svago, che molto spesso si riduce alle ore notturne. Lo stesso vale per i lavoratori a turnazioni, che spesso lavorano durante le ore notturne privandosi delle ore di sonno.

Dormire un numero adeguato di ore è fondamentale per la nostra salute. Infatti, non dormire a sufficienza sarebbe una delle principali cause dell’aumento di peso e dello sviluppo di patologie, come l’obesità e problemi cardiovascolari.

L’esperimento

A evidenziare gli effetti nefasti della mancanza di sonno c’è un recente studio condotto su 20 persone sane e normopeso. Queste sono state divise in 2 gruppi. Un gruppo ha subito una privazione di 4 ore di sonno a notte per 14 giorni. L’altro gruppo, invece, ha dormito le classiche 8 ore di sonno a notte.

Si è visto che durante l’esperimento il gruppo che aveva subito la privazione del sonno aveva aumentato l’introito calorico di circa 300 kcal al giorno. E dopo i 14 giorni le stesse persone erano aumentate di peso di circa 1 kg ed era aumentata soprattutto la massa grassa. Quella massa legata allo sviluppo di patologie come diabete, insulino resistenza e malattie cardiovascolari.

Al contrario, l’altro gruppo non aveva presentato alcun aumento di peso o di grasso.

La mancanza di sonno, infatti, provocherebbe un aumento del senso della fame e porterebbe ad aumentare il desiderio di cibi iperprocessati con un conseguente aumento della massa grassa viscerale. Inoltre, potrebbe generare problemi come mancanza di attenzione, irascibilità e problemi di memoria. Questo deriverebbe dall’alterazione di ormoni come grelina, cortisolo e leptina, tutti ormoni in grado di controllare la fame.

Ecco, dunque, perché problemi di memoria, stanchezza e difficoltà a dimagrire potrebbero dipendere dalla mancanza di sonno.

Il consiglio è quello di dormire almeno 7 ore a notte e di evitare il più possibile la deprivazione delle ore di sonno.

