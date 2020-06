Problemi di calvizie? Non crederete mai al rimedio naturale che salverà la situazione. La calvizie è un problema comune a molti. Per gli uomini, in particolar modo, con l’avanzare dell’età diventa un problema. E molti, guardandosi allo specchio, rimpiangono la vecchia chioma. Ci potrebbe essere però una soluzione. Il rimedio è legato alla medicina orientale. Anzi, per essere più specifici, a quella giapponese. Quindi, avete problemi di calvizie? Non credete mai al rimedio naturale che salverà la situazione.

Qual è la causa della calvizie?

Questo problema molto comune ha una causa ben specifica. Si tratta infatti di una suscettibilità del follicolo pilifero alla miniaturizzazione. Di solito, questo è legato anche a cause genetiche. La calvizie colpisce solo il 20% delle donne, mentre la percentuale degli uomini è più alta. Ben il 50% della popolazione maschile, infatti, è afflitta da questo problema. Vediamo quindi se è possibile risolverlo con un rimedio naturale.

Ecco il rimedio naturale

Secondo la medicina giapponese, la soluzione alla calvizie è facilissima. E si trova in un alimento che non ci verrebbe mai in mente. Il wasabi. Chi ama la cucina giapponese, sa perfettamente di cosa stiamo parlando. Il wasabi è quella salsa densa di colore verde spesso posta accanto al sushi. Quella talmente piccante che il gusto del peperoncino, in confronto, sembra vaniglia. I medici giapponesi hanno portato avanti degli esperimenti. Sono convinti che strofinare il wasabi sul cranio calvo possa favorire la ricrescita di una chioma. Dimenticate ovviamente codini e chiome folte anni ’70. Si tratta di uno strato di capelli comune e non troppo lungo. Questo perché sembra che il wasabi riesca a stimolare i follicoli piliferi.

In Italia non vi è stata ancora alcuna sperimentazione. Quindi, per il momento, ci affidiamo alla medicina giapponese. Se avete problemi di calvizie, non crederete mai al rimedio naturale che salverà la situazione. E non potendo darvi prove scientifiche, vi diciamo che provare non è mai un errore! Al massimo potrete smentire definitivamente questa teoria, divertendovi anche un po’ mentre spalmate il wasabi sulla testa!