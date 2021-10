Negli ultimi anni sono aumentati e non di poco i casi di problemi alla vista. Anche i più giovani cominciano ad avvertire i sintomi della miopia o di altri disturbi, sintomi che si acuiscono con il passare del tempo. Gli esperti dicono che, se il trend non dovesse cambiare, nei prossimi 10 anni il 40% della popolazione farà fatica a vedere da lontano. Come riporta la Fondazione Veronesi, sul tema hanno discusso i medici convenuti al Congresso Internazionale della Cataratta. Sono giunti alla conclusione che uno dei peggiori nemici degli occhi è lo schermo dei nostri supporti digitali (telefono, tablet, computer). Problemi alla vista e miopia potrebbero aumentare a dismisura se continuiamo con questa abitudine di passare ore davanti allo schermo illuminato. Di seguito analizziamo i rischi e capiamo come utilizzare i supporti digitali in modo prudente, per la salvaguardia dei nostri occhi.

La crescita esponenziale di problematiche agli occhi, soprattutto dei casi di miopia, sembra andare di pari passi con la digitalizzazione. Se è vero che i problemi alla vista sono spesso ereditari, è anche vero che ambiente e circostanze in cui viviamo influiscono parecchio. Gli esperti dicono che la sovraesposizione alla luce blu dei monitor causa irritazione, secchezza e conseguente offuscamento della vista. Quell’affaticamento agli occhi che molti avranno provato dopo una giornata al computer ne è il sintomo: può essere transitorio oppure no. In particolare, la luce blu sforza l’accomodazione, ossia la capacità dell’occhio di mettere gli oggetti a fuoco. Lo stesso avviene quanto tentiamo di leggere piccoli caratteri per molto tempo. Questo stress continuo, nel tempo può portare alla miopia. Ed ecco perché anche i più giovani, particolarmente avvezzi a sostare davanti a uno schermo acceso, soffrono sempre più di disturbi visivi.

L’importanza della distanza per prevenire miopia e altri problemi alla vista

La regola d’oro per non sforzare troppo gli occhi e prevenire problemi alla vista è quella dei 30 centimetri. Che si tratti di un libro o di un monitor, è bene stare a una distanza di 30 centimetri per non sottoporre gli occhi a uno stress eccessivo. Se con un libro è semplice rispettare questa distanza, spesso con un telefono non lo è altrettanto. Un metodo consigliato a chi usa per ore i monitor, per rinforzare la vista, è il così detto metodo del 20-20-20. Ogni 20 minuti di monitor, bisogna guardare un punto fisso a 20 metri di distanza per circa 20 secondi. L’esercizio servirebbe a stimolare la messa a fuoco e a prevenire cali della vista.

