Uno degli alleati contro i sintomi dell’inverno sarebbe il fermento lattico. Tradizione che si tramanda da generazioni e che trova ancora oggi moltissimi estimatori. La scienza li consiglierebbe sicuramente come potenti alleati contro le malattie invernali. Come conferma lo studio che alleghiamo. Ma secondo uno studio pubblicato da Altroconsumo nel 2019 ci sarebbero da mettere dei puntini sulle i. Vediamo nello specifico le posizioni pro e contro alcuni prodotti a base di probiotici.

Alleati dell’intestino e del sistema immunitario

Generalmente si pensa al fermento lattico come a “un aiuto per favorire il benessere dell’intestino e del sistema immunitario”.

Oggi i fermenti lattici sono in vendita anche nel supermercato sotto casa, non più solo in farmacia. Li troviamo anche nelle parafarmacie online come in quelle nei centri commerciali. Non hanno bisogno di ricetta e combatterebbero gli attacchi alla flora intestinale in maniera naturale.

Probiotici sì o no, ecco le posizioni della scienza ma anche di uno studio del 2019 che metterebbe in discussione le virtù di alcuni fermenti lattici

Tuttavia la pubblicità ci propone probiotici e fermenti lattici anche in forma di:

latti fermentati, come quelli dei famosi barattolini da bere in vasetti e flaconcini vari;

farmaci da banco, quelli consigliati anche da pediatri e medici di base;

integratori, in comode pastiglie e fialette, da assumere sempre meglio previo consulto medico.

Potrebbe sorgere immediatamente spontanea la domanda su quale differenza ci sia tra tutte queste scelte. Teoricamente nessuna se contengono gli stessi microrganismi, a parità di grammature e dosaggio. La differenza la potrebbe invece fare il cosiddetto “ceppo batterico”. I probiotici sarebbero ben diversi tra loro e non tutti farebbero lo stesso effetto. Addirittura, secondo la scienza, caratteristica fondamentale per definirli tali, sarebbe la capacità di aiutare le pareti intestinali, letteralmente aderendoci a strettissimo contatto.

C’è anche chi sostiene che non sarebbero efficaci al 100%

La ricerca pubblicata da Altroconsumo nel 2019 richiamerebbe però il paziente sul fatto che non tutti i prodotti siano efficaci. Qualche organismo potrebbe non reagire come gli altri. In pratica, secondo questa posizione, alcuni prodotti non garantirebbero a tutti noi lo stesso effetto. Quindi, in sostanza, potrebbe accadere che non a tutti si sistemi la flora batterica così da tornare a stare meglio. I risultati sicuri sarebbero al vaglio continuo degli esperti. Probiotici sì o no, ecco le posizioni della scienza. Sempre con l’obiettivo della tutela della salute del paziente.

