Comunicare è vita. L’uomo nasce, cresce e vive tra i suoi simili. La nostra mente è fatta per entrare in contatto con l’altro. Vi è addirittura una parte del cervello deputata all’empatia. Si tratta dei neuroni specchio. L’intersoggettività è alla base della vita umana. Il metodo principale per comunicare è di sicuro il linguaggio. Ma non è il solo. Ci sono altri segnali che trasmettono preziose informazioni. Basti pensare al tono della voce o agli sguardi.

Un discorso a parte meritano i gesti. Quando si fa un discorso, molte persone tendono ad enfatizzarne alcune parti tramite dei movimenti abbastanza ampi ed eloquenti. Essi accompagnano le parole e danno senso al tutto. Ci sono alcuni casi, però, in cui è meglio farne a meno.

Probabilmente non tutti ne sono al corrente ma in questo caso molto comune non bisogna assolutamente gesticolare.

Gesticolare è molto comune

Gesticolare serve a trasmettere un concetto in maniera più efficace. In questo modo si riesce a far passare il senso di ciò che stiamo dicendo. Si riconoscono e si descrivono meglio le proprie emozioni.

Si tratta di un’abitudine molto comune soprattutto nel Sud Italia. A volte, addirittura, anche le parole sono inutili. Esistono dei gesti che hanno un significato ben preciso e non hanno bisogno di spiegazioni. La satira e la comicità giocano molto sulla mimica.

Ma è corretto gesticolare? Assolutamente sì. Ma va fatto in un determinato modo. Secondo il galateo i gesti non devono mai essere troppo ampi e caricaturali. Bastano dei movimenti piccoli o appena accennati.

In questo caso però è vietato

Esiste, però, un’occasione particolare in cui non bisogna mai gesticolare. Quando si è seduti a tavola e si sta mangiando una pietanza qualsiasi, è necessario avere contegno. Anche dei gesti piccoli e impercettibili possono risultare sgradevoli e poco eleganti. Per non parlare del problema oggettivo dei residui di cibo che possono volare liberi.

Quando si mangia è decisamente vietato gesticolare.