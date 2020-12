Come da nostre attese di ieri, probabilmente il minimo settimanale dei mercati azionari è stato segnato e ora si parte al rialzo. Non vediamo particolari swing che possano impensierirci e non vediamo pattern ribassisti. Anzi, gli indicatori, tranne prova contraria di domani mattina entro le ore 11, si sono girati tutti al rialzo per il resto della settimana. Ora, come al solito partendo dai prezzi attuali, andremo a definire la nostra strategia di trading per la giornata di domani e le successive.

Alle 19:56 dell’8 dicembre leggiamo i seguenti prezzi:

Che aspetti? Scopri il trading coi CFD con iBroker

con una demo gratuita con dati in tempo reale e perfettamente funzionante Provala subito!

Dax Future

13.300

Eurostoxx Future

3.531

Ftse Mib Future

22.100

S&P 500

3.700.

Cosa deve accadere domani per vedere le quotazioni tornare a scendere? Quali comportamenti di trading assumere per portare a proprio vantaggio i prezzi che si formeranno nelle prossime giornate di contrattazione?

Uno sguardo alla nostra previsione annuale

In blu il grafico delle Borse mondiali fino alla chiusura del 4 dicembre

In rosso la nostra previsione annuale su scala settimanale per il 2020.

Continuiamo a notare la divergenza fra prezzi e previsione a cui assistiamo nelle ultime 4 settimane. Da inizio anno invece, fino a fine novembre la correlazione aveva superato la percentuale dell’ 85% circa.

Probabilmente il minimo settimanale dei mercati azionari è stato segnato e ora si parte al rialzo

Quali sono i prezzi che metteranno in discussione al tendenza rialzista in corso e il fatto che il minimo settimanale sia stato già segnato?

Dax Future

La continuazione del rialzo verrà invalidata solo da una chiusura giornaliera del 9 dicembre inferiore a 13.176.

Eurostoxx Future

La continuazione del rialzo verrà invalidata solo da una chiusura giornaliera del 9 dicembre inferiore a 3.473.

Ftse Mib Future

La continuazione del rialzo verrà invalidata solo da una chiusura giornaliera del 9 dicembre inferiore a 21.890.

S&P 500

La continuazione del rialzo verrà invalidata solo da una chiusura giornaliera del 9 dicembre inferiore a 3.644.

Il nostro consiglio è quindi di continuare a rimanere investiti al rialzo e chi invece è rimasto a bordo campo può comprare questi prezzi in vista di nuovi rialzi. Abbiamo illustrato la nostra mappa e la via di fuga. Questo è il modo in cui si deve fare trading vincente. Il resto è precarietà e perdita sicura.

Come al solito si procederà per step.