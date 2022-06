A separarci dal weekend non restano che poco più di 24 ore e quello che verrà sarà il primo di luglio, il primo di un mese interamente estivo e, si spera, non soffocante come il suo antecedente. In questi ultimi istanti di settimana, quindi, probabilmente siamo impegnati a programmare il nostro sabato e la nostra domenica.

Generalmente, ci prendiamo un assaggio di ferie, indossiamo i panni da villeggianti e partiamo alla volta di montagne, mare, borghi o città d’arte. La scelta della meta dipenderà molto dal meteo, che possiamo già consultare per avere un anticipo delle temperature e della combinazione di nuvole e sole.

In quest’ottica, però, potrebbe tronare utile dare una sbirciatina anche all’oroscopo che, in combinazione con stelle e pianeti, ci offre un piccolo spoiler su umori, fortuna e opportunità.

Primo weekend di luglio grandioso per questi 3 segni zodiacali che dopo tante giornate no saranno finalmente avvolti dalla fortuna

Per il prossimo fine settimana, dal 2 al 3 luglio, l’oroscopo ha individuato ben tre segni che andranno alla grande. Dopo essere spariti dai suoi radar per diversi giorni sono stati ripescati dal fondo della classifica e riportati in vetta. Finalmente, quindi, la fortuna girerà dalla loro parte e avranno un momento di gloria.

Il primo segno di questo favorito terzetto è quello del Leone. Il “re” dello zodiaco, nonché uno dei protagonisti dell’oroscopo più narcisisti ed egocentrici, sarebbe destinato a grandi cose grazie alla protezione di ben 4 pianeti.

I primi sono Marte, che mette al servizio del Leone una generosa dose di intraprendenza, e Venere, che favorirà amore e sentimenti. A seguire troviamo Mercurio, che potrebbe portare alla buona riuscita di un affare, e Giove, che porterà una ventata d’ottimismo.

Un segno d’aria

Il Leone, però, si spartirà i favori di Mercurio e Venere con un altro segno, quello della Bilancia. In questo caso la combinazione dei due pianeti potrebbe favorire qualche incontro interessante e stuzzicante. Potrebbero iniziare nuove amicizie, si potrebbe incontrare qualche investitore per progetti futuri oppure imbattersi nell’anima gemella.

Un segno di fuoco

Infine, primo weekend di luglio grandioso, dopo un susseguirsi di giornate da dimenticare, anche per il Sagittario. Tutti i nati dal 22 novembre al 21 dicembre potranno contare sull’appoggio non tanto di un pianeta guida ma di un satellite.

La Luna, infatti, potrebbe donare attimi di potente energia e voglia tornare in pista, affiancati a momenti di relax e grande complicità con il partner.

