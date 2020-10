Se si assiste ad un incidente e ci si trova nella situazione di dover intervenire, o ancora si deve assistere una persona che si è fatta male, o se siamo noi la persona che sta male, è bene sapere cosa si può e non si può fare. In questo articolo si spiegheranno alcuni casi.

Primo soccorso: ecco come aiutare una persona cara che ha avuto un incidente

Cominciamo col dire che, se si assiste ad un incidente e si ha intenzione di soccorrere una persona gravemente ferita, non bisogna assolutamente spostarla.

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

Non si conosce l’entità delle ferite che quella persona ha subito e qualunque tipo di movimento potrebbe essere causa di danni irreversibili. In questi casi è bene chiamare subito il 118. Sarà il personale medico e paramedico a sapere cosa fare. A tal proposito, in caso di incidente, si deve sempre richiedere assistenza sanitaria.

Può accadere, infatti, che l’adrenalina messa in circolo a seguito dell’incidente, affievolisca tutti i dolori causati dall’impatto. Per cui, la persona rimasta ferita, potrebbe pensare che non è necessario recarsi in ospedale. Niente di più sbagliato: possono infatti volerci anche ora prima di accusare le conseguenze di un brutto incidente.

Ecco le cose da non fare assolutamente in questi altri casi. Primo soccorso: ecco come aiutare una persona cara che ha avuto un incidente.

Non piegare la testa all’indietro se esce del sangue dal naso.

Piegare la testa all’indietro quando perdiamo del sangue dal naso è tra gli errori più comuni e diffusi. Quello che invece bisogna fare è piegarsi in avanti su un lavandino e stringere il ponte del naso.

Non mettere ghiaccio su un’ustione.

Nel caso in cui il soggetto dovesse malauguratamente scottarsi la pelle, non va mai applicato del ghiaccio sulla ferita. L’obiettivo è mantenere la temperatura corporea normale. È consigliabile invece porre la ferita sotto l’acqua corrente fresca per alcuni minuti.

Infine, ecco perché dovresti spargere un po’ di bicarbonato su una ferita.