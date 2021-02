Le stagioni ci fanno capire una cosa fondamentale. Noi, esseri umani, siamo davvero in sintonia con la natura. Infatti, con l’arrivo della primavera siamo normalmente più felici, più distesi e con più voglia di affrontare le giornate.

I giorni cominciano a durare molto di più del solito e abbiamo il tempo per riprendere le attività che più ci piacciono. Certo, quest’anno abbiamo ancora il coronavirus ad ostacolare una normale ripresa della vita.

Non ci scoraggiamo troppo, in cucina possiamo sempre cercare di bilanciare questa perdita di libertà. E la ricetta di oggi parla di un piatto colorato, leggero. Magari siamo andati a far la spesa al mercato rionale di fiducia (focus qui sulla spesa al mercato rionale) e, oltre alle zucchine, ci hanno dato dei fiori di zucca. Perfetto, è proprio quello che ci serve. Ecco il primo piatto primaverile leggerissimo e da leccarsi i baffi.

Ingredienti

a) Fiori di zucca (80 grammi);

b) paccheri (300 grammi);

c) tonno crudo (40 grammi);

d) timo, maggiorana;

e) olio evo;

f) sale e pepe.

Preparazione

In primo luogo dobbiamo naturalmente lavare i fiori di zucca. Acqua corrente, togliamo i vari pistilli e poi li lasciamo asciugare su un panno assorbente.

Nel frattempo, prendiamo una pentola capiente e andiamo a riempirla d’acqua fredda. Accendiamo il fuoco e portiamo a bollore.

Una volta che l’acqua bolle, buttiamo i paccheri. Perché iniziamo a preparare la salsa dopo aver buttato la pasta? Ebbene, molti chef di prestigio ci ricordano che le salse migliori (a parte il ragù) sono quelle che si preparano nel tempo di cottura della pasta.

Ecco, a questo punto mettiamo un filo d’olio evo in una padella, mettiamo i nostri fiori di zucca tagliati a listarelle e li facciamo scottare per pochissimi minuti: avremo così un tocco di croccantezza nel piatto.

Acqua di cottura in padella, scoliamo i paccheri e li facciamo rinvenire con i fiori di zucca. Impiattiamo e, con l’aiuto di due cucchiai, disponiamo la nostra tartare di tonno crudo sopra la pasta. Ecco il piatto primaverile leggerissimo e da leccarsi i baffi. Buon appetito!