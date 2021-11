Ieri ci chiedevamo: il setup ha portato un massimo di breve termine per i mercati o da domani si riparte subito? Oggi, la giornata di contrattazione si è svolta sostanzialmente in laterale ribassista e domani i nodi probabilmente verranno al pettine. Infatti, oggi si è formato un primo indizio ribassista sui mercati e domani sono attese conferme o smentite. Cosa accadrà? Riteniamo inutile chiedersi i se, e/o i forse, in quanto a parer nostro significherebbe perdere soltanto del tempo prezioso.

Procediamo per gradi.

Alle ore 19:05 della giornata di contrattazione del 18 novembre abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

16.235

Eurostoxx Future

4.382,5

Ftse Mib Future

27.530

S&P 500 Index

4.701,35.

Per diverse settimane i grafici si sono mossi in antitesi alla nostra previsione annuale

In rosso la nostra previsione annuale sull’indice azionario mondiale su scala settimanale per il 2021.

In blu il grafico dei mercati americani fino al giorno 12 novembre.



Quali erano le nostre attese per la settimana del 15 novembre?

Minimo fra lunedì e martedì e poi rialzo fino alla giornata di venerdì. Per il momento lo scenario continua a essere confermato anche se qualche scricchiolio incomincia a farsi sentire.

Proiezioni dei prezzi e aree dei minimi/massimi previsti per la settimana del 15 novembre

Dax Future

15.890/16.015

16.359/16.558

Eurostoxx Future

4.330/4.366

4.418/4.464

Ftse Mib Future

26.275/26.500

28.150/27.390

S&P 500 Index

4.655/4.689

4.767/4.908

Le aree di minimo sono state toccate fra lunedì e martedì e la direzione in corso dovrebbe essere verso le aree di massimo proiettate per questa settimana.

Primo indizio ribassista sui mercati e domani sono attese conferme o smentite

Di seguito la mappa dei prezzi per monitorare la tendenza in corso ed effettuare operazioni di trading vincenti.

Dax Future

Tendenza rialzista fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera inferiore ai 16.111. Ribassi duraturi solo con una chiusura settimanale inferiore a 15.715.

Eurostoxx Future

Tendenza rialzista fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera inferiore ai 4.370. Ribassi duraturi solo con una chiusura settimanale inferiore a 4.252.

Ftse Mib Future

Tendenza rialzista fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera inferiore ai 27.535. Ribassi duraturi solo con una chiusura settimanale inferiore a 26.995.

S&P 500 Index

Tendenza rialzista fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera inferiore ai 4.620. Ribassi duraturi solo con una chiusura settimanale inferiore a 4.595.

Quale posizione di trading mantenere?

Quella Long in corso dall’apertura di martedì 19 ottobre ma stiamo notando che ci sono diversi indicatori di tendenza che si stanno girando al ribasso. Come al solito nulla andrà anticipato e si chiuderanno ed apriranno posizioni, solo al verificarsi del segnale come indicato nel paragrafo precedente.

Come si potrebbe presentare la giornata di contrattazione di venerdì?

Molto difficile una previsione attendibile.