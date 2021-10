Proprio ieri in questa rubrica abbiamo scritto: domani i mercati decideranno se tornare a salire o continuare a scendere. Più volte poi negli ultimi giorni abbiamo messo l’accento sui nostri oscillatori che presentavano delle divergenze rialziste.

Oggi i mercati hanno rimbalzato dopo aver in alcuni casi lasciato un gap down in apertura che poi hanno colmato successivamente. Cosa attendere da ora in poi? Ci sono primi indizi rialzisti ma il pericolo di ulteriori ribassi non è ancora scampato.

Sono questi i segnali e i presupposti per lasciare alle spalle i minimi recenti? Potrebbe essere, ma ora procediamo per gradi per mantenere prima il polso della situazione e poi definire un’ottimale strategia di investimento.

Alle ore 20:04 della giornata di contrattazione del giorno 12 ottobre abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

15.149

Eurostoxx Future

4.046,5

Ftse Mib Future

25.700

S&P 500 Index

4.357,40.

La nostra previsione annuale è ribassista da agosto in poi

In rosso la nostra previsione annuale sull’indice azionario mondiale su scala settimanale per il 2021.

In blu il grafico dei mercati americani fino al giorno 8 ottobre.



Come scritto nel weekend, questa settimana si procederà day by day e di volta in volta si definirà il possibile scenario successivo.

Primi indizi rialzisti ma il pericolo di ulteriori ribassi non è ancora scampato. La mappa dei prezzi da monitorare

Dax Future

Tendenza rialzista fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera inferiore ai 14.992. Rialzi duraturi solo con una chiusura del giorno 15 ottobre superiore a 15.253.

Eurostoxx Future

Tendenza rialzista fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera inferiore ai 4.004. Rialzi duraturi solo con una chiusura del giorno 15 ottobre superiore a 4.089.

Ftse Mib Future

Tendenza rialzista fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera inferiore ai 25.295. Rialzi duraturi solo con una chiusura del giorno 15 ottobre superiore a 25.930.

S&P 500 Index

Tendenza rialzista fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera inferiore ai 4.350. Rialzi duraturi solo con una chiusura del giorno 15 ottobre superiore a 4.430.

Quale operatività di trading multdays mantenere per mercoledì e i giorni successivi?

Rimanere Flat in ottica multidays in attesa di sviluppi.