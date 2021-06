Ormai la primavera sta giungendo alle sue ultime settimane, e l’estate è alle porte. È un momento molto bello dell’anno, in cui finalmente possiamo iniziare ad andare in spiaggia e fare il bagno senza gelare.

Non solo, ma possiamo organizzare tantissime cose in più all’aperto. In questo senso lo Staff di ProiezionidiBorsa non manca mai di dare consigli. In un articolo precedente ad esempio avevamo consigliato il passatempo perfetto per i mesi caldi.

Oggi invece vediamo come evitare degli inconvenienti molto comuni e che possono darci fastidio. Prima di vestirci ed uscire nei mesi caldi prendiamo questi accorgimenti facili e geniali.

La palette cromatica è importante

Il primo consiglio è forse il più importante in assoluto, soprattutto per coloro che patiscono molto il caldo. Sappiamo infatti che a seconda del colore dei nostri abiti attireremo una quantità maggiore o minore di raggi solari. In particolare, i colori scuri tendono ad assorbire i raggi, mentre quelli chiari li riflettono. Insomma andare in giro con abiti chiari può farci sentire molti gradi di meno addosso, quindi cerchiamo di rinnovare l’armadio in questa direzione.

I fastidi con gli occhiali

Un inconveniente molto comune che può succedere a chi suda molto, e magari ha occhiali un po’ troppo larghi, è che questi ci cadano. Per cui è bene trovare delle soluzioni a questo problema. Una possibile sarebbe quella di acquistare un cordino per occhiali, in modo che non rischino di cadere per terra.

Ma non risolve il fatto che con il sudore diventano più scivolosi e ci cadano. Quindi la migliore soluzione è prendere della colla a caldo, e metterla sulla parte delle bacchette che si appoggia sulle orecchie. Lasciamo asciugare, ed avremo aggiunto uno spessore maggiore ai nostri occhiali, che così saranno molto più saldi.

Attenzione però, questo trucco potrebbe bloccare la colla per sempre sugli occhiali. Per cui pensiamoci bene prima di compiere questo lavoretto.

Prima di vestirci ed uscire nei mesi caldi prendiamo questi accorgimenti facili e geniali. Basta poco e la vita sotto il sole diventa subito un po’ più semplice.