Cosa si può comprare con 100mila euro? Se riflettiamo per un momento a questa domanda, si pensa ad un appartamento bilocale, una auto fuori serie, uno yacht, una parure di diamanti. Mai verrebbe in mente di potere pagare 100mila euro qualcosa che si trova comunemente sulle nostre tavole. Eppure è accaduto.

Un rosso da 33mila euro al litro

Ad una recente asta organizzata da Bolaffi, è stata venduta una bottiglia di vino rosso esattamente per 100mila euro. Era il pezzo più pregiato dell’asta, durata per 11 ore e con partecipanti online da tutto il mondo.

La bottigliaaggiudicata a questa incredibile cifra, è una doppia magnum (contenuto di 3 litri) di Romanée Conti Grand Cru 1990. A detta di molti esperti il Borgogna più prestigioso al mondo.

Secondo l’amministratore delegato di Aste Bolaffi, società che ha indetto l’evento, il valore eccezionale di questo lotto è dovuto alla estrema rarità della bottiglia. Considerata rarissima nel formato normale ed introvabile in quello magnum. Per altro, ad aggiungere valore al valore, è stata l’annata. Quella del 1990, per gli esperti è stata una delle migliori di sempre per il vino rosso.

Prima di stappare una bottiglia di vino è meglio aspettare per questo motivo

Ma se il Borgogna magnum è stato il lotto più pagato, molte altre bottiglie hanno raggiunto valori ragguardevoli. Per esempio, un Barolo Monfortino annata 1955, nel formato brenta (da 13 litri), è stato venduto a 20mila euro. E una bottiglia, ancora di Romanée Conti Grand Cru, ma questa volta del 2004, è stata acquistata per 15mila euro.

Alla termine l’asta, che ha visto 480 partecipanti, ha raccolto 835mila euro. Tra i vini che hanno riscosso maggiore successo, quelli italiani, in particolare piemontesi e toscani. Quest’ultimi oramai hanno raggiunto i livelli di valore di quelli francesi.

Alla luce di queste quotazioni, vale la pena andare in cantina a vedere se per caso si ha del vino d’annata. Forse noi no, ma i nostri padri o i nonni, possono avere dimenticato un vino regalato, o comprato, 20 o 30 anni fa. Ebbene, quella bottiglia potrebbe valere migliaia di euro.

Quindi, prima di stappare una bottiglia di vino è meglio aspettare per questo motivo, e verificare che valore potrebbe avere.