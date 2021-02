Negli ultimi anni ci siamo abituati ad avere sempre un accessorio o uno strumento a nostra disposizione, a prescindere dal tipo di problema che dovevamo affrontare. Il mercato infatti si è espanso enormemente e, ad oggi, propone veramente di tutto. Non importa quale inconveniente domestico ci crei preoccupazione, ci sarà sicuramente un utensile che ci aiuterà a risolverlo. Per quanto tutto ciò non possa che essere positivo, esiste anche un rovescio della medaglia.

L’importanza di adattarsi

Non sono pochi ad essere preoccupati di questa eccessiva comodità a cui le nuove generazioni sono abituate. Infatti chi cresce nel mondo di oggi si può considerare molto fortunato. Fino a poco tempo fa, molte cose oggi facilmente acquistabili non erano neanche ancora considerate. Questo però portava le persone a sapersi adattare, ovvero a risolvere i problemi con quello che già si aveva a disposizione. Imparare a fare questo infatti, dunque ad usare uno strumento o un accessorio per più utilizzi e con più scopi, porta a risparmiare sia tempo che soldi.

Proprio a questo proposito, prima di sbarazzarci della segatura scopriamone questo incredibile utilizzo.

Un’ottima stuccatura

Un esempio perfetto del concetto di cui sopra lo possiamo trovare in questo particolare utilizzo della segatura di legno. Molti di noi la considerano a tutti gli effetti uno scarto da buttare. Semplicemente perché non sappiamo come utilizzarla però, non vuol dire che non ci possa tornare utile. Infatti prima di sbarazzarsi della segatura scopriamone questo incredibile utilizzo. Sono tanti gli usi che possiamo farne. In questo articolo vogliamo soffermarci sulla possibilità di utilizzare la segatura per rimediare ai buchi o alle crepe di mobili e armadi. Infatti le nostre abitazioni solitamente presentano diversi oggetti di mobilio in legno.

Con il tempo, come è normale che sia, questi tendono a deteriorarsi e a presentare crepe. Proviamo, allora, ad utilizzarla per ovviare a questo problema. Prendiamo della colla vinilica da unire alla nostra segatura avanzata, e mescoliamo il tutto per bene andando a formare un composto. È importante che la segatura sia particolarmente fina. Se quindi la consideriamo ancora troppo spessa, sarà necessario setacciare prima di utilizzarla. Dunque, con l’aiuto di una spatola, andiamo ad applicare il composto sulle crepe e sui buchi che vogliamo coprire, utilizzandolo a mo di stucco. Con l’aiuto di uno scarto quindi avremo risolto un problema, risparmiando così denaro, oltre che a tempo prezioso.