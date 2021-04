È bellissimo avere un amico a quattro zampe. Alcuni preferiscono i cani, ed altri i gatti, ma in ogni caso nessuno può fare a meno di un animale domestico. In particolare, chi ha figli tende a scegliere i cani, poiché essi sono in generale più amichevoli. Non sempre è la scelta giusta, ed infatti in questo articolo consigliamo i migliori gatti per una famiglia.

Però è chiaro che i cani siano più popolari sotto questo aspetto. Tuttavia, ci sono tante cose da valutare al momento della decisione. Prima di prendere un cane ai nostri figli facciamo molta attenzione a queste cose.

A che cosa dobbiamo stare attenti

La cosa fondamentale è assicurarsi che il cane abbia le caratteristiche giuste. Ovviamente, chi ha figli piccoli preferirà prendere cani di piccola taglia, ma che allo stesso tempo che non sia troppo fragile. Infatti, può succedere che i bambini siano inavvertitamente un po’ poco delicati, e possono fare del male all’animale.

Allo stesso tempo, pensiamo bene a prendere un cane che sia adatto alle dimensioni di casa nostra. Se abbiamo già una famiglia con più figli, prendere un animale grande e che occupa molto posto può andare bene solo in abitazioni grandi.

Inoltre, una cosa molto importante: controlliamo che i nostri figli non siano a rischio allergia al pelo. Questa è chiaramente la cosa più importante

Pro e contro

Prendere un cane ha sicuramente un vantaggio importante: responsabilizza i figli, che si prenderanno cura di lui. Allo stesso tempo, facciamo attenzione perché questo può trasformarsi in un lato negativo. Infatti, se prendiamo un cane che ha bisogno di molte cure dovremo occuparcene anche noi, e non è detto che abbiamo il tempo per farlo.

In ogni caso, passare del tempo con un animale aiuta il bambino a diventare più empatico e ad avere della compagnia anche quando è lontano dagli amici. Questo è un vantaggio non da poco.

Prima di prendere un cane ai nostri figli facciamo molta attenzione a queste cose, ed andrà tutto bene. Accoglieremo un nuovo membro della famiglia che piacerà proprio a tutti.