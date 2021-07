Niente aereo, treno o nave. Quest’estate abbiamo deciso di fare le nostre vacanze estive in auto. Ecco, però, prima di partire con la macchina diamo un occhio a queste cose a cui nessuno pensa, così facendo magari ci risparmiamo delle brutte sorprese durante il viaggio.

I viaggi in macchina non sono stancanti solo per chi guida o per chi è a bordo, ma anche la macchina si stanca. Soprattutto se stiamo parlando di vetture piccole o vecchie.

Quindi, prima di mettersi in viaggio e di farsi la traversata dell’Italia da Nord a Sud è meglio dare un occhio alla nostra macchinina. Ci sono svariate cose da controllare: alcune magari sono abbastanza ovvie, altre invece sono cose a cui uno non pensa. Sicuramente la prima cosa importante da controllare sono i freni: quindi dischi e pastiglie.

Le luci

Partiamo dalle luci. È importante fare un check di tutte le luci della vettura. Queste infatti sono di fondamentale importanza per segnalare la propria posizione, quando si frena, durante la retromarcia e sono fondamentali quando si viaggia di notte. Inoltre l’articolo 72 del Codice della strada dice che non si può viaggiare con le luci rotte o non funzionanti.

Le gomme

Controlliamo le gomme della macchina. Cerchiamo di partire con le ruote gonfie in questo modo evitiamo possibili incidenti per strada. Anche se queste, per fortuna, si possono gonfiare anche in strada, basta fermarsi da un benzinaio. Parlando sempre di ruote, molto spesso ci dimentichiamo della ruota di scorta. Conviene controllare anche quella prima di partire, perché è sempre meglio averla pronta all’uso.

Facciamo il check dei liquidi

Infine facciamo anche il controllo dei liquidi della macchina. Facciamo un controllo dell’olio, anche se raramente tra un tagliando e l’altro c’è la necessità di rabboccarlo. Non dimentichiamo di controllare il liquido per pulire i vetri e quello refrigerante.

Approfondimento

