Avere una perfetta abbronzatura è il sogno di tutti in estate. Di solito cerchiamo sul web le migliori soluzioni o trucchi per raggiungere il risultato in poco tempo.

Sfortunatamente però a volte, la voglia di avere una pelle dorata, ci porta a intraprendere azioni precipitose e nocive per la nostra salute. Soprattutto chi ha molti nei alla pelle, dovrebbe prestare molta attenzione prima di esporsi al sole.

Bisogna ricordare che l’esposizione diretta ai raggi solari, può risultare molto pericolosa se non si seguono le giuste dritte.

Per ottenere un giusto compromesso, ovvero una pelle abbronzata ed in salute, bisogna fare passi graduali e sicuri. Perché ottenere una colorazione aragosta e soffrire di fastidi e pruriti per tutta la notte?

Prima di esporsi con imprudenza al sole è necessario controllare i nostri nei

Andiamo a quello che gli esperti ribadiscono ogni anno prima della stagione estiva.

Dal punto di vista dermatologico, nei e sole non rappresenta di certo una relazione sicura. È di fondamentale importanza prestare attenzione, per evitare gravi conseguenze alla salute, come melanomi.

Gli esperti ci dicono che è necessario sottoporsi ad una mappatura dei nei prima dell’inizio della stagione estiva. Questo per andare a verificare se ci sono innanzitutto situazioni sospette o potenzialmente a rischio su cui adottare determinati comportamenti.

Un’attenta analisi da parte degli specialisti andrà a verificare lo stato dei nei ed inoltre riceveremo numerosi consigli utili su come procedere per una corretta esposizione al sole.

I consigli degli esperti

I dermatologi da anni, in questo periodo spendono milioni di parole per farci capire quali sono i comportamenti corretti da seguire. Prima di esporsi con imprudenza al sole è necessario controllare i nostri nei, soprattutto se ne abbiamo tanti.

Innanzitutto ciò che ribadiscono a chiare lettere è che, soprattutto nei primi periodi, il sole va preso in quantità limitata ed in certi orari. La fascia oraria completamente da evitare in Italia è quella che va dalle 11 alle 14.

Dato che le parti ricoperte da nei, sono più deboli e meno adatta all’esposizione solare, i dermatologi consigliano l’utilizzo di creme solari ad alta protezione.

Tutti i prodotti in commercio attualmente offrono una protezione di base adeguata per tutti, ma meglio essere certi e puntare a protezioni 50+ o superiori. Completamente vietati oli o creme abbronzanti soprattutto fai da te.