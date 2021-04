Adesso è il momento per acquistare una bicicletta. Da aprile a ottobre è il periodo perfetto per usarla. È economica, è ecologica, aiuta a mantenersi in forma con poco sforzo ed è divertente. Ma quale bicicletta comprare e soprattutto, qual è la dimensione più adatta? Prima di comprare una bici pochissimi fanno attenzione a questo aspetto importantissimo da non trascurare assolutamente.

Il boom di questo mezzo di trasporto sempre più usato

È forse il mezzo più economico e sta prendendo sempre più piede tra le popolazioni del mondo. Perché oltre a far risparmiare, rispetta l’ambiente e aiuta a mantenere in forma. E adesso arriva la stagione perfetta per cominciare ad usarlo. La bicicletta è un mezzo di trasporto che sta diventando sempre più di massa. Lo usano veramente tutti. Giovani e meno giovani, studenti, manager professionisti, pensionati.

Chi ha tempo libero e chi invece vuole arrivare in ufficio senza fare code micidiali in auto, ma senza utilizzare i mezzi pubblici. Come detto, in Italia da aprile a ottobre è il momento perfetto per usarla. C’è veramente il boom delle biciclette, basta notare come le piste ciclabili spuntino ovunque come funghi. Se non si ha la bici adesso è il tempo di acquistarla. Nuova o usata non importa. Ma come sceglierla? Ecco un suggerimento fondamentale per scegliere la bicicletta adatta.

Prima di comprare una bici pochissimi fanno attenzione a questo aspetto importantissimo da non trascurare assolutamente

La misura della bicicletta va scelta in funzione dell’altezza di chi la usa. Scegliere quella sbagliata può significare fare più sforzo e sollecitare le articolazioni. E prendere quella di dimensioni sbagliate può accadere spesso, specialmente se la si acquista nei centri commerciali. Per individuare la misura della bici basta fare un semplice calcolo. Si misura il cavallo, ovvero la parte interna della gamba che va dall’inguine al tallone. Il risultato ottenuto si moltiplica per il valore di 0,66 per una bici da strada o 0,58 per una mountain bike. Attenzione, poiché le misure delle bici sono in pollici, per avere la misura adatta occorre dividere il risultato per 2,54 che corrisponde ad un pollice. Il risultato darà la misura in pollici delle bici perfetta per il ciclista.

Facciamo l’esempio di un ciclista con un cavallo di 80 cm per una bicicletta da strada. Moltiplicando 80 per 0,66 e poi dividendo il risultato per 2,54, si ottiene la cifra di 20,7. La bicicletta da strada adatta per questo ciclista sarà di 20 pollici.