Ci sono molte cose che utilizziamo e buttiamo quotidianamente in casa che in realtà nascondono dei segreti. È molto in voga in questo periodo scoprire dei modi alternativi di utilizzare oggetti anche di scarto che abbiamo in casa. Proprio in relazione a questo vediamo perché prima di buttare le confezioni delle uova bisognerebbe sapere queste tre cose.

Rimanendo in frigo

Non bisogna neanche spostarsi dal luogo dove le conservavamo per poterle subito riciclare con un altro scopo. Molti terranno in frigo i barattoli delle salse come ketchup, maionese, senape o altre. Magari messe tutte accalcate su uno scaffale possono creare un poco di disordine. La nostra confezione di uova però può fungere da base dove impilare ordinatamente tutte le salse. Infatti se messe a testa in giù quasi tutti i formati si incastrano perfettamente. Inoltre può funzionare anche come un vassoio da portare a tavole con tutte le salse.

Le confezioni delle uova in camera da letto

Quanto è frequente che i vari gioielli da quelli di valore a quelli di semplice bigiotteria siano sparsi in cassetti o porta gioie? È molto frequente, e lo è anche il fatto che ogni volta diventi un’impresa trovare ciò che stavamo cercando. Con il rischio di fare tardi ad appuntamenti, innervosirsi o rinunciare ad uno specifico abbinamento. Anche se poco estetica, la soluzione che proponiamo è davvero utile e funzionale. Infatti se in questi cassetti si mettono delle confezioni delle uova, questa fungeranno da divisori. Potremo finalmente riporre separatamente e ordinatamente i nostri gioielli. Così da trovare subito ciò che stiamo cercando senza impiegarci in una ricerca fallimentare.

Contenitori delle uova per la tecnologia

Anche in ambito tecnologico si può trovare un impiego per questi oggetti nonostante siano davvero lontani da questo mondo. Se si possiede un pc portatile si sa che può presentarsi il problema del surriscaldamento. Più si va avanti con l’introduzione di nuovi modelli più viene superato questo problema. Ma comunque per molti computer portatili il problema permane. Una volta che si appoggia il pc su una superficie e lo si utilizza, questo dopo un certo periodo di tempo inizia a scaldarsi. Proprio per risolvere questo problema possiamo utilizzare delle confezioni di uova. Se messe tra il computer e la superficie di appoggio permetteranno la giusta ventilazione del pc. In questo modo si potrà usare più a lungo senza problemi.

Ecco perché prima di buttare le confezioni delle uova bisognerebbe sapere queste tre cose.