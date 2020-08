Prima di buttare i tuoi vecchi CD ROM leggi quest’articolo, cambierai subito idea! Nell’arco di pochi anni siamo passati dai floppy disk alle pennette USB che, pur essendo piccole, riescono a contenere una maggiore quantità di file. I vinili ormai sembrano praticamente provenire dalla preistoria. Ormai tutti, invece, hanno in casa tanti CD ROM. Capita che alcuni di questi siano rovinati e graffiati e che, quindi, non li usino più. Gettarli nella spazzatura è un vero peccato per una semplice ragione. Hai mai sentito parlare di riciclo creativo? Con un po’ di creatività e manualità è possibile riutilizzarli per creare in maniera semplice degli oggetti molto utili e carini. In quest’articolo ti suggeriremo degli spunti relativi ad oggettistica e mobilio da realizzare utilizzandoli.

Come riciclare i vecchi CD

Come decorare uno specchio rovinato

Se si ha in casa un vecchio specchio dalla cornice rovinata possiamo riciclarlo proprio con l’aiuto dei CD. Bisogna rompere i CD in piccoli pezzi e, con l’aiuto della colla a caldo, attaccarli lungo la cornice dello specchio. Il risultato ottenuto sarà splendido!

Tenda decorativa

Se si è in possesso di molti CD si può creare una tenda decorativa. Forare con un trapano in quattro punti il CD proprio all’altezza dei bordi, poi unirli tra loro con delle graffette usando le combinazioni che più si gradiscono.

Mosaico di CD per rivestire un vecchio tavolo

Se si è in possesso di un vecchio tavolo possiamo rivestirlo con i CD. Innanzitutto occorre restaurare il tavolo levigandolo con della carta vetrata e lucidandolo. Rompere in pezzetti i cd. Verranno fuori tante forme irregolari da incollare sulla superficie di appoggio del tavolo cominciando dal centro. Risultato garantito!

Sottobicchieri

Con i vecchi CD si possono creare dei sottobicchieri molto carini. Si possono realizzare con la tecnica del decoupage oppure rivestendoli con delle stoffe.

La superficie dei CD non permette di realizzarci un decoupage, conviene ottenere dei dischetti di cartoncino della stessa misura dei cd e incollarli. A questo punto è possibile effettuare i decori. Altri sottobicchieri carini si possono avere incollando delle pietre schiacciate sul dischetto, oppure incollando della stoffa colorata o ancora decorandoli con delle tempere o con della colla glitterata.

