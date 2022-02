Se abbiamo deciso di iniziare o riprendere a correre, lo abbiamo fatto, magari, senza preoccuparci più di tanto su alcune regole importanti. Pensiamo che ci basti aprire l’uscio ed andare fuori per la nostra sessione di running, senza pensare troppo a tutto il resto. Ci concentriamo, insomma, solo sulla corsetta, evitando di farci troppe domande su come mettere il nostro fisico nella condizione per rendere al meglio.

Iniziando, magari, a trascurare proprio l’alimentazione che, invece, ha un ruolo fondamentale per la corsa. Non basta aver mangiato qualcosa per andare ad allenarci ed avere energie. Insomma, non trascuriamo questo aspetto fondamentale, ma prima di andare a correre ecco quando e cosa dovremmo mangiare per rendere al massimo.

Cambia molto se usciamo alla mattina o alla sera nella nostra alimentazione

Ad esempio, se decidiamo di andare a correre al mattino, prima del lavoro, potremmo scegliere due alternative. In tanti, infatti, vanno a stomaco vuoto o, al massimo, bevendo solo una tazzina di caffè prima di uscire di casa. In ogni caso, visto che, di solito, si va, per una questione di tempo, non molto dopo il risveglio, sarebbe meglio correre quasi a digiuno. In pratica, nei 30 minuti precedenti la corsetta, facciamoci bastare un pezzetto di cioccolato o, al massimo, una fettina biscottata integrale col miele. Meglio sarebbe stato, la sera prima, aver mangiato più carboidrati in modo da fornire al nostro corpo l’energia della quale ha bisogno.

E se riusciamo ad andare al pomeriggio? Dipende da quello che abbiamo consumato durante il nostro pasto. Di solito, chi ha mangiato un buon piatto di pasta potrà farselo bastare senza bisogno di integrare. Se, però, il languorino fa capolino anche dopo il pranzo, bisogna fare attenzione alle lancette dell’orologio.

Prima di andare a correre ecco quando e cosa dovremmo mangiare alla sera o al mattino e al pomeriggio per rendere il nostro allenamento super

In questo specifico caso, al massimo, mangiamo una banana, ma non nelle immediate vicinanze della sessione di allenamento. Come minimo, infatti, dovrebbe passare almeno un’ora dopo lo spuntino, prima di andare a correre. In ogni caso, vale sempre la possibilità della tazzina di caffè che ha un effetto stimolante per il nostro cervello. Non solo: il caffè, in alcuni podisti, ridurrebbe la sensazione di stanchezza e aumenterebbe la pressione sanguigna. Attenzione, però, al suo effetto diuretico che potrebbe infastidirci durante la corsa.

Rimane l’allenamento serale, preferito da tanti che, tornati dal lavoro, desiderano smaltire le tossine accumulate. In realtà non cambia molto se ci andiamo prima di cena, rispetto a quello pomeridiano. In caso di allenamento serale, il consiglio è quello di aver curato, con attenzione, l’alimentazione, durante tutta la giornata. Ad esempio, non avremmo dovuto mangiare formaggio, i condimenti grassi come il burro e anche alcuni legumi. Se fossimo digiuni dal pranzo, al massimo, un paio d’ore prima di andare a correre, basterà un piccolo panino integrale con della bresaola.