La stagione estiva è ricca di frutta gustosa e salutare. Purtroppo, però, non durerà ancora molto. L’autunno, infatti, è alle porte. Quindi, prima che finisca l’estate godiamoci ancora l’inconfondibile sapore della torta di mirtilli freschi.

Gli ingredienti sono molto semplici:

180 gr di zucchero;

180 gr di farina;

1 uovo;

scorza di limone grattata;

85 gr di burro;

125 gr di acqua o latte;

1 pizzico di sale;

350 gr di mirtilli freschi;

2 cucchiaini da tè colmi di lievito in polvere per dolci.

Prima che finisca l’estate godiamoci ancora l’inconfondibile sapore della torta di mirtilli freschi

Lavare i mirtilli sotto acqua corrente, senza rovinarli né schiacciarli. Senza strofinarli, vanno lasciati asciugare su della carta assorbente da cucina. Intanto, far ammorbidire il burro, tagliato a pezzetti, in una ciotola, mescolando con lo zucchero e la scorza di limone grattata. L’impasto deve diventare cremoso.

Rompere l’uovo dentro l’impasto e versare l’acqua o il latte. Lavorare bene con le fruste elettriche. Aggiungere la farina a pioggia, il pizzico di sale ed il lievito. Rovesciare tutto l’impasto in uno stampo imburrato ed infarinato. Battere lo stampo sul tavolo per far livellare l’impasto e versare sopra tutti i mirtilli.

Cuocere in forno riscaldato a 180° per 10 minuti, abbassare la temperatura a 160° e cuocere ancora per 50 minuti.

I trucchi da usare

Le dosi di cui sopra sono adatte ad una teglia di circa 20 cm di diametro. Con una teglia più ampia il dolce risulterà più basso e potrebbe bastare qualche minuto in meno di cottura. Chi preferisce una teglia più grande, per esempio da 28 cm, dovrà raddoppiare le dosi.

Per controllare la cottura

Le nonne suggerivano di infilare uno stuzzicadenti nella torta, per accertarsi della cottura. Se quando estraiamo lo stuzzicadenti risulta inumidito, il dolce non è pronto. Se, invece, è asciutto e senza impasto attaccato, la torta può essere tirata fuori. Ma con le torte alla frutta come questa serve un’accortezza in più. Bisogna bucarlo in un punto in cui in superficie non si vedano troppi mirtilli. Infatti, i mirtilli sono ovviamente molto umidi e trafiggerne uno potrebbe trarre in inganno il cuoco.

Le alternative ai mirtilli

Ovviamente, la ricetta viene benissimo anche con le fragole o le ciliegie. Sono sempre frutti estivi che consentono una golosa scorta di vitamina C prima dell’autunno. Con le ciliegie, ovviamente, ci sarà prima il piccolo fastidio di doverle aprire per rimuovere il nocciolo. La fatica, però, sarà ampiamente ricambiata dallo stupore e dai complimenti degli ospiti.

Sono tante le ricette semplici e leggere che fanno esplodere il gusto in poche calorie. Infine, con il guscio dell’uovo si può realizzare una tradizionale ricetta di bellezza.