Quando l’imminente periodo di Pasqua arriva in concomitanza con le classiche offerte del giovedì di Italo e Trenitalia, il risparmio è doppio. I viaggiatori che riusciranno ad approfittare in tempo delle 2 promozioni dedicate potranno usufruire di uno sconto dal 20% al 40% sul prezzo del biglietto. Un solo codice per offerta, da inserire in fase di ricerca o acquisto, ed il gioco è fatto. Come sempre, entrambe le promozioni dalle 2 compagnie ferroviarie presentano limiti e condizioni, ma il risparmio è assicurato.

Le vantaggiose promozioni

Utilizzando le tariffe riservate agli sconti, Low Cost e eXtra, potremo viaggiare a prezzi stracciati sui treni Italo ad alta velocità. Non c’è limite sulle tratte selezionabili, né tantomeno sugli orari. Tuttavia, non mancano data di scadenza e condizioni sul periodo di viaggio selezionabile.

La promozione di Italo Treno è disponibile fino alle ore 12 di martedì 19 aprile e copre fino a 650.000 posti. Sempre tenendo conto dell’eventuale disponibilità, tutte le rotte percorse dai treni della compagnia ferroviaria sono selezionabili. Lo sconto dal 20% al 40% è valido sui biglietti con data di viaggio fra il 22 aprile e il 6 agosto e solo negli ambienti Smart e Prima. Inoltre, non è cumulabile con altre offerte.

Trenitalia offre uno sconto simile sui biglietti dei treni ad alta velocità Frecce. Utilizzando la promo di Pasqua, che si applica solo in tariffa Super Economy, riceveremo una riduzione del 30% sul prezzo della singola soluzione. Il numero di posti disponibili è variabile e la data di scadenza è fissata per le ore 22 di lunedì 18 aprile. Anche in questo caso, è presente una limitazione sul periodo di viaggio selezionabile. Quest’ultimo va dal 23 aprile al giorno 11 giugno 2022.

Prezzi stracciati sui treni Italo e Trenitalia utilizzando questo codice promo dai vantaggi incredibili

Le 2 promozioni presentate sono collegate a 2 diversi codici promo. Nel caso di Italo, da inserire in fase di ricerca del biglietto, questo è “SORPRESA”. Invece, per viaggiare sui treni Frecce di Trenitalia con il 30% di sconto il codice è “PASQUA22”. Oltre alle offerte sui treni ad alta velocità, Trenitalia offre una vasta scelta di promozioni e pacchetti di viaggio a prezzi vantaggiosi. Un esempio in tal senso è la promo “ITALIA IN TOUR”.

Lettura consigliata

Tornano solo per oggi le imperdibili offerte sui voli per viaggiare a partire da 4,99 euro