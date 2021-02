Moltissime persone hanno deciso di coltivare una piantina di prezzemolo in balcone in maniera da averlo sempre a portata di mano. Purtroppo, altrettanti si sono arresi dopo averlo visto ingiallire e morire a pochi giorni dal travaso.

Per questo motivo oggi spiegheremo ai nostri Lettori tutti quanti i trucchi degli agricoltori per ottenere un prezzemolo sempre rigoglioso.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Oil Free Fryer, la vera friggitrice ad aria Scopri il prezzo lancio

La regina della cucina

Il prezzemolo è una pianta aromatica utilizzatissima nella cucina italiana. In particolare per preparare le gustosissime tagliatelle ai funghi. Perenne e resistente nel suo ambiente naturale, è decisamente più delicata quando coltivata in vaso. Tende, infatti, a seccare facilmente e quindi a diventare inutilizzabile se non coltivata con i metodi adeguati. Per questo motivo è importante seguire i consigli degli agricoltori per farla resistere il più possibile sui nostri balconi.

Prezzemolo sempre perfetto con i consigli degli agricoltori

Il primo consiglio da seguire per ottenere una piantina di prezzemolo sempre rigogliosa è quello di comprare un vaso profondo. Il suo impianto radicale tende, infatti, a svilupparsi in profondità per cercare gli elementi nutritivi e risulterebbe costretto in un contenitore troppo piccolo.

Secondariamente, è necessario scegliere un punto del balcone lontano dalla luce diretta del sole. Il prezzemolo, infatti, è una pianta che teme gli sbalzi di temperatura e preferisce un’esposizione a mezz’ombra.

Infine, è importate prelevare gli steli del prezzemolo dal vaso utilizzando la tecnica giusta. Utilizzando un coltello si andranno a tagliarne in maniera netta gli steli a poca distanza dal terreno.

Mantenendone intatte le radici potremmo così assicurarci la sopravvivenza della pianta e una continua abbondante quantità di erba aromatica.

Per concludere, vi è un ultimo suggerimento da seguire per ottenere prezzemolo sempre perfetto con i consigli degli agricoltori. Raccogliendo la piantina di prezzemolo di prima mattina, o la sera tardi, sarà possibile ottenere un sapore per i nostri piatti più intenso.

Per farla resistere fino all’ora di pranzo, sarà sufficiente adagiarla in un piccolo bicchiere con dell’acqua. Il risultato è garantito!