L’autunno è la stagione dei buoni propositi. Molti, infatti, tra settembre e ottobre si iscrivono in palestra. È una scelta saggia. Sana alimentazione e regolare attività fisica sono il connubio perfetto per mantenersi in buona salute. Ma non si tratta solo di una questione fisica. Fare sport è anche un’ottima valvola di sfogo per liberarci dallo stress e scaricare le tensioni. Fa bene quindi anche a livello psicologico.

Se siamo fermi da tanto tempo e anche prima del lockdown non eravamo iscritti ad alcun centro sportivo, la prima cosa da fare è scegliere la palestra più adatta a noi per non sprecare soldi ed ottenere risultati straordinari. Una volta effettuata l’iscrizione, è bene andare a fare shopping per acquistare l’abbigliamento.

Chi pratica sport particolari, necessiterà di attrezzature specifiche. In questo articolo noi ci concentreremo sulla classica sala attrezzi. I consigli che daremo andranno comunque bene anche per chi vuole seguire corsi di gruppo come total body, GAG (gambe, addome e glutei) e pilates.

Preziosi e utili consigli su come vestirsi in palestra per essere comodi e allenarsi in maniera efficace

Quando ci si allena bisognerebbe essere comodi e, al tempo stesso, sentirsi anche a proprio agio. In palestra ci sono specchi ovunque che occupano intere pareti. Quando vediamo la nostra immagine riflessa dobbiamo provare piacere ed essere soddisfatti. Questo atteggiamento potrà avere ripercussioni positive anche sul nostro workout.

Comodità e igiene

Scegliere indumenti comodi, che non stringono e che ci consentano di muoverci liberamente, senza costrizioni di alcun tipo. Per quanto riguarda i materiali, optare per quelli traspiranti come il cotone.

Per i pantaloni, in base ai propri gusti, è possibile scegliere tra i leggings (lunghi o a tre quarti) o dei calzoncini. Per la parte sopra, la scelta migliore sarebbero le magliette a maniche corte, abbastanza ampie e non attillate. Nessuno comunque vieta di indossare anche canottiere o magliette smanicate.

Qualche consiglio in più per le donne

Le donne, soprattutto se molto prosperose, dovrebbero ricordare di indossare un reggiseno sportivo, del tipo a fascia.

Quando ci si allena, sarebbe inoltre preferibile togliere orologio, gioielli e qualunque altro oggetto metallico. Creano impiccio durante i movimenti e possono anche diventare pericolosi in quanto potrebbero impigliarsi in qualche attrezzo.

Sempre per motivi igienici e di comodità, chi ha i capelli lunghi li dovrebbe raccogliere.

Infine, evitare il trucco. In palestra si fatica e si suda. Del resto, ci si va proprio per questo! Con il sudore il make up colerebbe sporcandoci tutto il volto. Poiché molte persone si recano in palestra dopo il lavoro, portiamo nel borsone il latte detergente e dei dischetti, prima di iniziare la seduta di allenamento, strucchiamoci nello spogliatoio.

Approfondimento

