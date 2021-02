La pelle del nostro corpo è sottoposta a moltissimo stress. Collant, jeans stretti e vestiti attillati sono solo alcuni di questi. Anche l’uso di saponi e scrub corpo aggressivi può mettere a dura prova la nostra pelle. A lungo andare si rischia di avere pelle molto secca e poco elastica.

Su una pelle del genere la formazione di smagliature è quasi inevitabile. Spesso, infatti, basta aumentare o diminuire di peso per veder comparire linee rosse o violacee su cosce, pancia o glutei. Per ridurne la formazione è consigliato nutrire e idratare la pelle con una buona crema corpo. Per esempio, possiamo prevenire smagliature e pelle secca con questa profumata crema corpo fai-da-te.

Una crema dai profumi rilassanti

Fare la crema corpo in casa è molto facile. Oggi vedremo come prepararne una all’olio d’oliva e miele. Ecco cosa ci servirà:

60 g di cera farmaceutica emulsionante (acquistabile su internet o in farmacia);

30 g di olio extravergine d’oliva;

30 g di miele d’acacia;

300 ml di acqua;

20 gocce di olio essenziale di lavanda.

Versiamo in un contenitore di vetro la cera emulsionante, l’olio e il miele. Mettiamo il contenitore nel microonde e facciamolo scaldare per 60 secondi. Mescoliamo il tutto e aggiungiamo le gocce di olio essenziale. Scaldiamo in microonde l’acqua per 60 secondi e quindi aggiungerla al composto appena preparato e mescolare. Versare il tutto in barattolini di vetro e lasciar riposare per almeno 12 ore. Ecco la nostra crema idratante fai-da-te!

Prevenire smagliature e pelle secca con questa profumata crema corpo fai-da-te

Se non vogliamo usare troppi prodotti e vogliamo una crema al 100% naturale, possiamo seguire questo procedimento. In questo caso basterà avere 10 grammi di cera d’api e 60 grammi di olio extravergine d’oliva. Sciogliamo la cera d’api a bagnomaria e quindi versiamo insieme l’olio d’oliva. Mescoliamo fino ad ottenere un composto omogeneo e facciamo riposare per 5 ore.

Ora che abbiamo fatto la crema corpo all’olio d’oliva, perché non provare anche un siero contorno occhi fai-da-te? Basta seguire il procedimento indicato in questo altro articolo.