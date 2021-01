Inverno davvero freddo quello di quest’anno, con neve copiosa in buona parte della nostra penisola. Gelo e pioggia che ci stanno accompagnando da parecchie settimane, costringendoci spesso a casa, non solo per le restrizioni. Ma, anche per gli acciacchi di stagione, come se non bastasse la pandemia. I nostri Lettori sanno però di contare sugli articoli degli Esperti della Redazione in materia di salute e benessere. Suggerimenti quotidiani su come prevenire e curare in maniera naturale i vari malesseri. Oggi invitiamo alla lettura di un articolo che fonde cucina e salute. Prevenire l’influenza a tavola con questa pasta gustosa e salutare: la pasta con cedro, mandorle e funghi. Una sorta di armadio farmaceutico salutistico da portare in tavola.

Gli ingredienti

Ecco gli ingredienti per una pasta per 4 persone:

400 grammi di pasta corta: penne, pennette o fusilli;

250 grammi di funghi misti;

1 cedro;

10 mandorle;

sale e pepe;

olio extravergine di oliva;

prezzemolo.

La preparazione

Prevenire l’influenza a tavola con questa pasta gustosa e salutare, assolutamente originale e gustosa:

partiamo con i funghi, che, puliremo e taglieremo se freschi, mettendoli poi in padella a soffriggere con l’olio. Nel caso scegliessimo quelli surgelati o precotti, passeremmo direttamente al soffritto;

aggiungiamo sale e pepe e del prezzemolo tritato;

una volta levato il sugo dal fuoco, aggiungiamo il succo di mezzo cedro, amalgamando e mescolando bene. Tritiamo della buccia del cedro o prepariamo delle scagliette, che utilizzeremo poi nella guarnizione finale;

cuociamo la pasta, scoliamola al dente e facciamola saltare in padella assieme al nostro sugo, aggiungendo per ultime le mandorle, meglio se, precedentemente tostate;

impiattiamo, spolverando di prezzemolo e con la scorzetta del cedro.

Questa pasta, decisamente ardita e coraggiosa nei suoi accostamenti, propone vitamine, fibre e grassi insaturi, tutti alleati del nostro organismo. Approfittiamo per suggerire la lettura di approfondimento dell’articolo sugli incredibili benefici del cedro.

Approfondimento

