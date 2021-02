Fastidiose e antipatiche. Ecco come potremmo definire le emorroidi, usando un eufemismo. Meriterebbero sicuramente degli epiteti e degli aggettivi più intensi, queste fastidiosissime sacche di sangue. Chi ne soffre regolarmente, sa di cosa parliamo. Ma, anche chi ne viene colpito raramente, può capirne il disagio. Possiamo prevenire le emorroidi con due semplici azioni, che andremo a vedere in questo articolo con i nostri Esperti. Vedremo anche cosa sono e come si formano.

Tante fibre e tanta acqua

Possiamo prevenire le emorroidi con due semplici azioni, la prima delle quali è assumere tanta acqua e tante fibre. Una dieta equilibrata, che preveda inoltre di bere almeno un litro e mezzo di acqua al giorno e assumere tanta frutta e verdura è una prevenzione ottimale. Un apporto consistente di liquidi “sani”, ci permetterà infatti di regolarizzare l’intestino, evitare la disidratazione e allontanare il rischio di emorroidi e ragadi.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Eliminare o limitare determinati alimenti

La seconda cosa da fare se vogliamo prevenire le emorroidi è quella di rinunciare a determinati alimenti, che altrimenti ne favorirebbero la comparsa e la permanenza. Ahinoi, parliamo di cibi particolarmente apprezzati e amati come:

il cioccolato;

i cibi piccanti;

alcol e superalcolici;

il peperoncino;

i salumi e gli insaccati.

Cinque categorie alleate delle emorroidi e potenziali nemiche del nostro benessere, nonostante siano assolutamente piacevoli e gustose da assumere. Ricordiamo anche di fare molta attenzione all’assunzione costante di lassativi, che potrebbero causare l’insorgere delle emorroidi. In questo caso, non dobbiamo aver paura di consultare il nostro medico di famiglia.

Cosa sono

Esistono dei sistemi naturali per prevenire questi cuscinetti di sangue? La risposta è positiva nel 95% dei casi, ma tutto dipende anche dai nostri comportamenti. L’emorroide di per sé non provocherebbe problemi, ma diventa fastidiosa quando si posiziona in basso nel nostro retto. Potremmo parlare di emorroidi interne ed esterne. Solitamente questi cuscinetti di tessuti vascolari e connettivi compaiono dopo i 40 anni e aumentano d’intensità fino alla terza età. Le cause della loro presenza sono riconducibili principalmente a:

geni ereditari;

alimentazione scorretta;

stile di vita stressante e nevrotico.

Ma, facciamo attenzione, perché le emorroidi prosperano anche nel caso di abuso di fumo e alcol, ma anche di eccessiva sedentarietà, di troppe ore in piedi al lavoro, con sforzi fisici eccessivi.

Approfondimento

Cosa accade al nostro corpo quando abbiamo le caviglie gonfie