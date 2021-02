Stando alla ricerca dell’American Cancer Society, passeggiare almeno un’ora al giorno sarebbe in grado di prevenire anche il cancro. In pratica, prevenire il tumore al seno camminando. I risultati di una ricerca americana, ripresi anche dai colleghi italiani. In collaborazione con l’Università di Atlanta, i ricercatori hanno sottoposto a dei test 75mila donne di circa 50 anni. Con risultati assolutamente interessanti, che andremo a vedere in questo articolo coi nostri Esperti della Redazione.

Prevenire il tumore al seno camminando

Per soddisfare subito la curiosità di chi sta leggendo questo articolo, sveliamo i risultati della ricerca. Ebbene, sulle 75.000 donne coinvolte, circa il 15% ha dimostrato minori possibilità di contrarre il tumore al seno. Con una passeggiata giornaliera di circa un’ora, o, comunque un impegno di 7/8 ore di camminata a settimana. Nell’arco dell’esperimento, durato quasi 20 anni, quasi 5.000 donne sedentarie, hanno sviluppato un tumore mammario. Non solo, perché la percentuale di donne che prevenivano il tumore saliva al 25% nel caso in cui queste svolgessero lavori quotidiani fisicamente impegnativi.

Fare sport aiuta a prevenire i tumori

Quindi, si può prevenire il tumore al seno camminando. I risultati di una ricerca americana, che ha coinvolto anche donne che praticavano altri sport. Ebbene, tra tutte le attività motorie, la camminata si è rivelata decisamente la migliore. Pur nella sua semplicità e nella sua economicità. I medici hanno voluto comunque sottolineare ulteriormente il concetto e dell’attività fisica domestica o lavorativa. Tutte le donne che, tra lavoro e casa, svolgevano più ore di attività fisica quotidiana ci sono dimostrate più resistenti e capaci di prevenire il cancro.

Ma, anche il diabete. Merito, ovviamente del miglioramento della circolazione sanguigna, di una corretta ossigenazione da e verso il cervello a tutto il nostro organismo. Adesso, poi che si aprono le stagioni, approfittiamo per fare delle belle passeggiate, eliminando le tossine, svagando la mente e prevenendo le malattie. Invitiamo anche alla lettura di approfondimento dell’articolo sui possibili rischi di una attività sportiva agonistica troppo frequente.

