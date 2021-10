Scorrendo i dati delle statistiche internazionali sull’ipertensione nel Mondo c’è davvero da rabbrividire. Secondo gli esperti, infatti sulla Terra soffrono di pressione arteriosa troppo alta quasi un miliardo e 300 milioni di individui. Cifra davvero considerevole soprattutto se vista nella percentuale di aumento. Nell’ultimo quarto di secolo i casi sono addirittura raddoppiati. E, mentre un tempo il rapporto tra i sessi era di 5 a 1 per gli uomini, adesso siamo quasi sulla parità. Ciò significa che il gentil sesso negli ultimi anni è diventato iperteso tanto quanto i maschietti. Sono certamente parecchie le cause che portano alla pressione troppo alta. In questo articolo vedremo come prevenire i danni dell’ipertensione usando anche questo tipo di sale ma non dimenticando il pericolo dello stress e quelli delle cattive abitudini.

Il valore da non sottovalutare

Sono più di 10 milioni all’anno le morti sul nostro pianeta dovute a sinistri legati alla pressione arteriosa troppo alta. Non solo i classici ictus e infarti, ma anche malattie renali e cardiache letali. In questo senso, soprattutto dopo i 40 anni, misurare la pressione sanguigna con costanza diventa davvero importante. Riuscire ad abbassare la pressione sanguigna attraverso una dieta equilibrata, sport, rinuncia al fumo e lotta allo stress può ridurre di un buon 30% la possibilità di decesso.

Prevenire i danni dell'ipertensione usando anche questo tipo di sale ma non dimenticando il pericolo dello stress e quelli delle cattive abitudini

Il primo step se vogliamo prevenire i danni dell’ipertensione è certamente quello di rivolgerci al nostro medico di famiglia e seguire attentamente i suoi consigli.

Altro passo obbligatorio se abbiamo la pressione troppo alta, come ci suggeriranno i medici, sarà diminuire il sale in cucina introducendo un sale a basso contenuto di sodio talvolta reperibile anche nei supermercati.

Questo sale comunque andrebbe usato con attenzione e moderazione nei soggetti con patologie cardiache e renali. Dunque, anche in questo caso, affidiamoci al nostro medico che saprà guidarci anche nelle quantità da assumere se soffriamo di queste patologie.

Ieri abbiamo visto che ci sono almeno 3 modi di condire l’insalata che la rendono ancora più leggera e salutare. L’articolo suggerisce una serie di condimenti salutari alternativi al sale.

Da non sottovalutare anche l’incidenza dello stress. Le statistiche dimostrerebbero che i livelli di stress tra la gente sono sempre più in aumento. Per quanto riguarda il nostro Paese, si parlerebbe di un italiano su quattro affetto da ansia e stress ricorrenti. Un dato imprescindibile di cui tener conto per prevenire l’ipertensione.

Approfondimento

