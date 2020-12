Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



I piedi freddi, sono un problema molto comune, che colpisce maggiormente le donne, ed è una delle cause dei problemi di insonnia.

Bisogna innanzitutto capire, se ci sono delle cause che provocano questo problema.

A volte, può essere dovuto ad un cattivo funzionamento della tiroide, da problemi cardiocircolatori, dal diabete, dall’artrite, ecc.

Se non ci sono problemi di salute, per cui i piedi freddi ne sono il sintomo, allora si possono adottare dei metodi naturali, per prevenire e risolvere il problema dei piedi freddi a letto.

Recentemente è stato effettuato uno studio all’Università di Portsmouth che ha attribuito la colpa agli estrogeni della vasocostrizione che colpisce le estremità dell’organismo della donna.

Ecco come prevenire e risolvere il problema dei piedi freddi a letto

Massaggio

Per stimolare la circolazione del sangue, un buon massaggio ai piedi è proprio quello che ci vuole.

Bisogna farlo partendo dalla punta del piede, ed in modo circolare proseguire fino al tallone.

Ci si può aiutare usando una crema all’ eucalipto, in quanto aiuta il riscaldamento del piede.

Pediluvio

Meglio farlo un attimo prima di andare a letto.

L’acqua deve essere molto calda, circa 37 gradi.

Se non ci si reca nell’immediato a letto, allora indossare dei calzini, in modo da trattenere il calore.

Borsa dell’acqua calda

La borsa dell’acqua calda è una possibile soluzione. La si può mettere nel letto, anche un po’ prima di andare a dormire e toglierla durante la notte.

Tisane

Le tisane apportano molti benefici all’organismo, rilassano, e conciliano il sonno.

Apportano benefici alla circolazione del sangue e riscaldano poiché svolgano una funzione dì vasodilatazione.

Esercizi coi piedi

Prima di coricarsi, si possono effettuare degli esercizi coi piedi per riattivare la circolazione e farli riscaldare.

Ruotare i piedi in senso orario e antiorario, per circa venti secondi.

Raccogliere un fazzoletto o un pezzo di carta, con le dita dei piedi e ripetere l’esercizio diverse volte.

Infine, ci sono alcuni alimenti, come il tè verde, considerato il rimedio naturale contro i piedi freddi sia sotto forma di foglie che come infuso.