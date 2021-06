La dermatite da sudore è una comunissima patologia della pelle che si manifesta con irritazione, prurito e arrossamento di alcune aree del nostro corpo. Le zone principalmente interessate sono inguine, schiena, incavi di braccia, di ginocchia e ascelle. Sono zone in cui c’è una alta concentrazione di ghiandole sudoripare e pertanto la proliferazione batterica è maggiore. In estate questa fastidiosa patologia si accentua notevolmente. Vediamone le principali cause:

una rasatura sbagliata;

alta sudorazione;

deodoranti e profumi;

vestiti aderenti;

stress;

farmaci;

alimentazione eccessivamente speziata e piccante.

È importante poter individuare la possibile causa dell’irritazione insieme al medico curante per poter adottare la soluzione più adatta. Se per esempio la causa fosse una scorretta rasatura, sarà indicato di modificarla per alcune settimane. Dopodiché affidarci a un buon centro estetico per l’utilizzo di prodotti certificati e sicuri. Se invece ci sottoponiamo a un’intensa attività sportiva, utilizzare indumenti con fibre naturali, più traspiranti. Inoltre variare l’alimentazione prediligendo cibi ricchi di vitamine e sali minerali e bere moltissima acqua. Ma ci sono sicuramente alcuni generali accorgimenti da seguire se non si vuole incorrere in questo fastidiosissimo problema.

Prevenire e curare in modo naturale questo fastidiosissimo problema delle ascelle tipico dell’estate

Come si può presentare l’irritazione? Inizialmente insorge un arrossamento con bruciore e prurito. Se trascurato può sfociare in desquamazione, dolore e un cattivo odore dato dai funghi e batteri. Nei casi più gravi, l’infezione sfocia in febbre e si potrebbe dover ricorrere agli antibiotici.

I più efficaci rimedi naturali

Più volte al giorno darà sollievo e farà bene applicare gli impacchi col ghiaccio. Pochi cubetti in un panno di cotone o lino da lasciare sulla zona irritata per 10 minuti. Diminuiranno il dolore e leniranno l’irritazione.

È necessario idratare la zona per evitare la desquamazione e la secchezza che accentuano il prurito. L’olio di cocco è il più adatto. Va tamponato e lasciato agire per 10 minuti.

L’aloe vera è un autentico toccasana grazie sue proprietà antibatteriche. Allevia l’arrossamento e toglie il prurito.

Per ristabilire il pH della pelle invece si potrà fare un piacevolissimo bagno rigenerante. Anziché utilizzare un bagno schiuma, mettere in acqua la farina d’avena e qualche goccia di olio essenziale di lavanda. La pelle sarà immediatamente più morbida e idratata. Queste sono le strategie utili per prevenire e curare in modo naturale questo fastidiosissimo problema delle ascelle tipico dell’estate.