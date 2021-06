La schiena e la colonna vertebrale è la base portante del nostro corpo. È composta da vertebre, dischi intervertebrali, legamenti e muscoli. Ha una struttura solida ma allo stesso tempo è una parte fragile sottoposta a stress ed esposta a molti disturbi. Ogni giorno in media la colonna vertebrale è sottoposta a circa 2.000 inclinazioni e movimenti di ogni tipo. Vediamo quali sono le cause principali dei problemi e blocchi più o meno gravi.

Cause generali del mal di schiena

Si possono riassumere tutti i tipi di dolori e problemi in 7 categorie differenti:

movimenti bruschi o violenti che provocano un dolore acuto e un blocco nella parte bassa, che causa lombalgia;

cattiva postura quando siamo davanti a pc seduti sul divano. Queste posture comprimono i dischi intervertebrali, tirano sui legamenti e i muscoli creando delle fastidiose contratture;

schiacciamento di un nervo fra due vertebre che provoca il dolore al collo e alla cervicale, prolungandosi fra la spalla e il braccio. Poi si irradia nella parte lombare e nella gamba, è la famosa sciatica;

curvatura anormale e molto pronunciata della colonna.

mancanza di una muscolatura forte nella schiena per cui i legamenti non sono flessibili e provocano dolore per alcuni movimenti;

usura dei dischi intervertebrali che non assolvono più alla funzione di ammortizzatori. Si ha male quando siamo seduti, quando si cammina, quando si starnutisce;

reazione infiammatoria che irrita i nervi a livello della colonna.

Prevenire e curare il mal di schiena con 2 esercizi efficaci

Le soluzioni che agiscono veramente per il nostro bene sono il movimento mirato e i medicamenti antidolorifici. Il rilassamento mentale e fisico per combattere lo stress sono fondamentali per curare i il mal di schiena.

In caso di sciatica ci sono degli stiramenti che danno sollievo e che possono prevenire e curare il mal di schiena con 2 esercizi efficaci: