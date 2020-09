L’estate sta per finire e presto verrà l’autunno. Ci si sente pronti per affrontarlo dopo che tante ore di luce hanno reso le giornate più lunghe?

Il passaggio dall’estate all’autunno per molte persone è sempre un po’ angosciante, il calo di temperatura, la diminuzione delle ore di luce, le giornate piovose, comportano alcuni cambiamenti sia fisici che psicologici.

L’autunno mette a dura prova tutti, specialmente nella sua fase iniziale quando ci si deve ancora abituare del fatto che l’estate sia finita.

Possono comparire alcuni sintomi come un pesante senso di stanchezza e svogliatezza, e si guarda all’autunno come una stagione pesante da affrontare.

Magari aumentano gli impegni, si pensa di dover trascorrere giornate chiusi in casa o in ufficio.

Per non parlare dell’ultimo fine settimana di ottobre quando si dovranno spostare in dietro le lancette dell’orologio e si vedrà la sera arrivare prima. Tutto questo influisce fortemente sull’umore delle persone.

Per questi motivi come si può prevenire e contrastare l’astenia autunnale?

Per prima cosa occorre pensare all’ alimentazione perché il cambio di stagione può avere delle ripercussioni sul metabolismo e sulla capacità di digerire.

Bisogna mangiare cibi con poco contenuto di grassi, nutrienti e sani, evitando gli zuccheri, i grassi saturi e scegliendo di mangiare molta frutta e verdura di stagione. Importante è assumere beta carotene, presente anche nella zucca, e le fibre per aiutare l ‘intestino.

L’autunno ci offre tanti cibi ricchi di nutrienti e di vitamine come l’avena, la frutta secca, l’uva, il cioccolato, la zucca, il melograno, le castagne, le germe di grano, cavolo.

Importante è assumere vitamine del gruppi B e alimenti ricchi di vitamina C in quanto aiutano ad attenuare il senso di stanchezza e di affaticamento.

Per eliminare le tossine e le scorie accumulate è consigliabile bere molta acqua per idratare l’organismo.

Altri consigli per prevenire e contrastare l’astenia autunnale.

La causa principale dell’astenia autunnale è il brusco calo del tempo trascorso alla luce del sole. E’bene approfittare di quest’ultimo sole settembrino concedendosi delle passeggiate, oppure al mare se il tempo ancora lo permette.

Inoltre si consiglia di cominciare a ripristinare un adeguato ciclo sonno-veglia andandosi a coricare e a svegliarsi alla stessa ora.

Poi è bene ricordarsi di praticare una costante attività fisica che aiuti a mantenersi in forma, a recuperare concentrazione ed energia e a dormire meglio.

Questi sono i consigli base per aiutarvi a prevenire e curare l’astenia autunnale e affrontare l’inverno con un pieno di energia.