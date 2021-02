La cistite è un’infiammazione della vescica che spesso deriva da un’infezione di natura batterica. Diffusa soprattutto tra la popolazione femminile, la sua causa principale si rinviene nei germi che si trovano nell’ultimo tratto intestinale. A seconda dell’infiammazione, può essere acuta, subacuta o cronica e provocare un grande fastidio.

Chi soffre di basse difese immunitarie potrebbe subire frequenti episodi di cistite, pur senza gravi conseguenze.

I sintomi sono prevalentemente legati alla costante sensazione di dover urinare e da bruciori proprio durante la minzione. Per prevenire questo fastidioso disturbo, si consiglia di fare attenzione a due cose in particolare. Innanzitutto all’igiene intima, a cui si collega la necessità di evitare l’utilizzo di prodotti aggressivi sulla pelle. D’altra parte, è necessario bere molto. Abbiamo detto che la cistite dipende dai germi dell’ultimo tratto intestinale, per cui si capisce come l’intestino e la vescica siano interconnessi.

Prevenire e combattere la cistite con questo speciale rimedio naturale

Oltre a questi consigli che potremmo definire di carattere “generale”, di recente si è scoperto che l’ibisco può aiutare nella prevenzione di questo problema. Il karkadè è una bevanda di colore rossastro e dal gusto leggermente acido che nasce dall’infusione dei petali essiccati di ibisco. Le sue proprietà antisettiche e diuretiche ne fanno uno dei principali rimedi naturali contro la cistite ed altre infezioni del tratto urinario. Ma non solo. I fiori di ibisco hanno anche un lieve effetto lassativo, per cui se ne consiglia il consumo in caso di stitichezza.

Come prepararlo

Prevenire e combattere la cistite con questo speciale rimedio naturale è semplicissimo. Basta far bollire dell’acqua per qualche minuto e versare i petali essiccati di ibisco per circa cinque minuti. Filtrare e il gioco è fatto.

Inoltre, sia i supermercati che le erboristerie vendono le confezioni di ibisco già pronte da mettere in infusione proprio come delle bustine di tè.

Il suo colore intenso ed il suo gusto particolare ne fanno una bevanda perfetta per rallegrare e riscaldare i freddi e grigi giorni di inverno.